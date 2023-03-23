«الرعاية الصحية»: سوق الدواء في مصر كبير وواعد و«التأمين الصحي الشامل» أتاحت فرصًا غير متناهية

استقبل الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، وفد من مجموعة الحكمة العالمية للأدوية، يترأسه الدكتور مسعود عبدالمجيد، العضو المنتدب للمجموعة، والوفد المرافق له، الدكتور حازم حسين، مدير إدارة التسويق، والدكتور سامر رؤوف، مدير إدارة العمليات التجارية، والدكتور كريم عبدالسلام، مدير إدارة إقتصاديات ووصول الدواء، وذلك بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة نصر.

واستعرض اللقاء، سابقة أعمال مجموعة الحكمة، وأهدافها، وتاريخ المجموعة وقدراتها التصنيعية ونفاذيتها في الأسواق العالمية، وتنوع منتجاتها، ومصانع حكمة في مصر وتنوع خطوط إنتاجها، ومنها مصنع لأدوية الأورام، وقدرات مركز التميز الخاص بمركز التطوير والبحوث لحكمة، وأكاديمية حكمة للتعليم والتدريب، واستثماراتها في مصر وخططها المستقبلية للتوسع، ودورها في توفير الأدوية الفعالة والآمنة للمريض المصري.

وناقش اللقاء أوجه التعاون المشترك بين الجانبين، حيث استعرض الدكتور أحمد السبكي، تطوير منظومة الرعاية الصيدلانية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، بما يعكس رؤية الهيئة في حرصها على توفير أفضل خدمة ورعاية صحية للمرضى، والتي تشمل إدارة الأدوية وقياس المخرجات والمستهدفات العلاجية والتأكد من فاعلية وأمان الدواء لضمان الاستخدام الأمثل للأدوية، إضافة إلى الحوكمة الإكلينيكية لوضع المعايير ومراقبة الأداء وتطويره للتحسين المستمر، وتبني مبادرات الصيدلية الخضراء، إلى جانب التدريب والتطوير المهني للصيادلة لمواكبة أحدث التطورات، وتعزيز التعاون الدولي مع الجامعات العلمية العالمية.

وتابع الدكتور أحمد السبكي، لدينا نظام إلكتروني متكامل يحقق أعلى مستويات الدقة والكفاءة في الجودة والأداء للرعاية الصحية، وأهمها الوصفات الطبية الإلكترونية والتي تسهم في رفع مستوى الأمان والسلامة في صرف وتناول الأدوية، وتلافي الأخطاء الطبية، وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة في الرعاية الصحية.

وثمَّن الدكتور أحمد السبكي، دور هيئة الدواء المصرية في تطوير وحوكمة منظومة الدواء والمستحضرات الطبية ووضع قواعد حاكمة للممارسة الصيدلية المبنية على الدليل العلمي، كما أكد الدور المحوري لهيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية في تطوير قطاع الرعاية الصحية وتأمين كافة المستلزمات والأجهزة الطبية والأدوية بمصر.

وأكد السبكي، أن أهم معيار للمفاضلة لاستخدام الأدوية بالمنشآت الطبية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية هو فاعلية وسلامة ومأمونية الدواء على صحة المريض المصري واتساقه مع بروتوكولات العلاج المعتمدة دوليًا، ولفت السبكي إلى أن سوق الدواء في مصر أصبح سوق كبير جدًا وواعد، مؤكدًا أن منظومة التأمين الصحي الشامل أتاحت فرص غير متناهية للاستثمار.

وأكد السبكي، اهتمام هيئة الرعاية الصحية بتبادل كافة الخبرات المهنية والعلمية لتقديم أفضل نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر باحترافية وجدارة إكلينيكية، لافتًا إلى أن فلسفة النظام الصحي المصري الجديد ترتكز على التعاون وتضافر الجهود بين كافة الشركاء في المنظومة الصحية، وتطوير منظومة الرعاية الصحية، وحوكمة الأداء لضمان جودة الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، ومشيرًا إلى تطبيق التأمين الصحي الشامل بـ6 محافظات حتى الآن، وأنه سيمتد لباقي المحافظات تباعًا حتى امتداده لكافة أنحاء مصر بحلول عام 2030 تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

ومن جانبه، أشاد الدكتور مسعود عبدالمجيد، العضو المنتدب لشركة الحكمة، بمجهودات وإنجازات هيئة الرعاية الصحية، بقيادة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، والفكر الإداري المتطور للمنشآت الصحية التابعة للهيئة، من أجل الارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطن، وقيادتها للأفضل، تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل، وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، فيما يتعلق بقطاع الرعاية الصحية.

وتابع: نتطلع لتعزيز التعاون والشراكة مع هيئة الرعاية الصحية خلال الفترة المقبلة من أجل صحة المريض المصري، بما يتماشى مع تحقيق الدور الحيوي والمحوري لهيئة الرعاية كذراع للدولة المصرية في تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية، وتماشيًا مع أولويات وأهداف ورؤية مجموعة الحكمة العالمية للأدوية.

وشهد اللقاء، حضور ممثلي شركة محرم وشركاه للسياسات العامة والاتصالات الاستراتيجية، الدكتور ولاء شومان، نائب الرئيس للتخطيط والمتابعة، والدكتور وليد الهادي، نائب الرئيس للرعاية الصحية والدواء، والدكتور محمد أمين، مدير إدارة السياسات العامة لقطاع الرعاية الصحية.

كما شارك اللقاء من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور شريف كمال، مستشار رئيس الهيئة للشئون الصيدلية وإدارة الدواء، والدكتور أحمد حماد، مدير الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة، والدكتورة أسماء سلمان، مدير عام الإدارة العامة للتسويق وتنمية الأعمال، والدكتور مصطفى غراب، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة.

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