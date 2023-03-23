الخميس 23 مارس 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

تحتوى على مواد سامة.. دراسة علمية تحذر من السجائر الإلكترونية

السجائر الإلكترونية
السجائر الإلكترونية

كشفت دراسة علمية أسترالية حديثة، عن المخاطر المترتبة على تدخين السجائر الإلكترونية التي تحتوي على 240 مادة كيميائية صنفت 38 منها على أنها سامة، وفقًا لقناة «القاهرة الإخبارية».

وأشار تقرير «القاهرة الإخبارية» إلى أن السجائر الإلكترونية تحتوي على 27 مادة أخرى تم اعتبارها ذات تأثير ضار على الصحة وخصوصا الرئتين.

وأوضحت الدراسة التي أجرتها الجامعة الوطنية الأسترالية أن مدخني السجائر الإلكترونية ذات النكهات يستنشقون مزيجًا من المواد الكيميائية.

وأكدت الدراسة أن مدخني تلك النوعية من السجائر يمكن أن يتسمموا بالنيكوتين نفسه، الذي قد يتسبب في حدوث نوبات قلبية وتنفسية حادة واكتئاب لدى المدخنين.

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