مراكز العزيمة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان تحتفل بشهر رمضان

أكد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق، على توفير أوجه الرعاية للمتعافين من الإدمان واستقبال شهر رمضان بمراكز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان التابعة للصندوق بالزينة الرمضانية والفوانيس.

وزينت مراكز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان التابعة للصندوق بالفوانيس ومدفع الإفطار من ابتكار وتصميم المتعافين داخل ورش التدريب التابعة للمراكز ضمن المنتجات التي ينفذها المتعافين داخلها، حيث تمثل ورش التدريب جزء أساسي من برنامج العلاج لتأهيل وعلاج مرضى الإدمان وفقاً للمعايير الدولية.

ويأتي ذلك ضمن استعدادات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي لاستقبال الأعياد والمناسبات ومنها شهر رمضان الكريم من خلال وضع المجسمات والزينة الرمضانية وتصميم الإضاءة داخل مراكز العزيمة احتفالًا بقدوم شهر رمضان الكريم، حيث زينت المطاعم وصالات الألعاب الرياضية والحدائق بمراكز العزيمة بالزينة الرمضانية.

تكثيف الأنشطة التوعوية لحماية طلاب المدارس

ووجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي باستمرار تكثيف الأنشطة التوعوية لحماية طلاب المدارس من تعاطي المواد المخدرة تزامنًا مع تنفيذ برامج التوعوية في الجامعات من خلال تنفيذ أنشطة توعوية متنوعة تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة.

بيوت التطوع

من جانبه أوضح الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه جارى تنفيذ العديد من الأنشطة والبرامج التوعوية عن أضرار الإدمان من خلال "بيوت التطوع" التابعة للصندوق فى العديد من الجامعات المصرية والتي تستهدف تنفيذ أنشطة لتوعية الطلاب بأضرار تعاطي المواد المخدرة والرد على استفسارات الطلاب فيما يتعلق بمشكلة الإدمان وكذلك شرح آليات عمل الخط الساخن للصندوق "16023" وكيفية التواصل معه من أجل الحصول على الخدمات العلاجية مجاناً وفي سرية تامة.