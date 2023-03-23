جامعة المنوفية تحصد لقب دورى المصالح الحكومية فى كرة القدم وتنس الطاولة

حققت جامعة المنوفية بطولتي كرة القدم وتنس الطاولة خلال المشاركة في منافسات دوري المصالح الحكومية الذي نظمه الاتحاد الرياضي للعاملين بالحكومة.

شاركت الجامعة في البطولة تحت رعاية الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس الجامعة والمحاسب جلال عبد السلام، الأمين العام ورئيس اللجنة الرياضية والمحاسب محمد سعيد الأمين المساعد.

وشهدت المباراة النهائية لكرة القدم التي أقيمت بالصالة المغطاة باستاد جامعة المنوفية، فوز فريق جامعة المنوفية على فريق البريد شمال بهدفين مقابل هدف عقب مواجهة قوية ومثيرة.

أحرز هدفي الجامعة الثنائي محمود حمادة وأحمد الشبكي، فيما سجل هدف البريد محمد صريح .

وشارك فريق جامعة المنوفية في البطولة بقائمة ضمت كلا من، عمر صبري وعمرو أحمد صقر وأحمد صلاح الصواف وأحمد سعد قاسم وأحمد علي شرف وأحمد السيد الشبكي وحمادة خليفة وأحمد الأسيوطي وأحمد ناصر عثمان ومحمود حمادة وسامح طعمية، ومحمد شلبي، وتولى الإشراف على الفريق محمد رشاد وإبراهيم سعد.

كما حصل فريق تنس الطاولة بجامعة المنوفية على المركز الأول، عقب منافسة قوية وماراثونية مع فرق البريد شمال بالمباراة الختامية التي أقيمت بنقابة التجاريين.

ضم فريق الجامعة في لعبة التنس كلا من، إيهاب رمضان وياسر نجم ويسري علي ومسعد صبري وسامى البربري.

وحضر المباراة النهائية المحاسب محمد سعيد، أمين عام مساعد الجامعة والمهندس حسن بدر والدكتور محمد سلامة وكيلا مديرية الشباب والرياضة، وتولى التنظيم والأشراف على المنافسات كل من، شادية صقر، رئيس مجلس إدارة الاتحاد الرياضي للعاملين بالحكومة فرع المنوفية، وخالد أبو حسين، أمين الصندوق، وإسلام الوراقي، سكرتير الاتحاد، وعلاء شتية، وعيد حماد، أعضاء مجلس الإدارة، ومحمد فؤاد، المدير التنفيذي للاتحاد الرياضي للعاملين بالحكومة بالمنوفية، وروضة الجندي، للتوثيق والإعلام .