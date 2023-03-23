أحمد عبد السلام يبدع في ترتيل القرآن بعد حصوله جائزة الحنجرة الذهبية (فيديو)

فاز الشاب أحمد عبد السلام ابن قرية كمشيش التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، بالمركز الأول في مسابقة الحناجر الذهبية، وأكمل السير على نفس الدرب وحصد المراكز الأولى في العديد من المسابقات الإقليمية والدولية وذلك لعذوبة صوته وحفظة الكامل للقرآن الكريم بالتجويد والإجازة.

وأكد أحمد عبد السلام حسن، في فيديو خاص لـ"الدستور"، أنه بدأ حفظ القرآن الكريم في عمر العشر سنوات وأتمه وختمه في أربع سنوات فقط، حينما وصل لعمر الرابعة عشر، لافتًا إلى أنه كان منذ نعومة أظافره محبًا ومهووسًا بكبار القراء وكان يقوم بتدريب نفسه على قراءة القرآن و ترتيله بصوته ويقوم في كل مرة بالعمل على التحسين من نفسه، وأضاف أن صوته موهبه أعطاه الله إياها من نعمه وفضله وهباته الكثيرة.

وأكد أحمد عبد السلام أنه شارك في أكبر مسابقة دولية كان دومًا يحلم برفع اسم بلده فيها وهي مسابقة لأجمل صوت في قراءة القرآن هذا العام "الحناجر الذهبية” وأضاف ان مشاركته بهذة في المسابقة كانت إضافة قرية ليه حيث شارك بها عدة دول "مصر، إندونيسيا، إيران، السعودية، باكستان" وتم استضافة كل هذه الدول بالقاهرة وحصد المركز الأول في مسابقة “الحناجر الذهبية” وأطلق عليه لقب “طبيب القلوب” لعذوبة صوته.

وأضاف عبد السلام أنه حصل على جائزة أفضل صوت في قراءة القرآن على مستوى محافظة المنوفية خلال مسيرته التعليمية أطلق عليه زملاؤه الكروان وطبيب القلوب وشارك أحمد عبد السلام في مسابقات محلية ودولية حصد فيها المراكز الأولى حتى التحق بالجامعة، واشتهر بصوته لما كان يتركه من راحة وطمأنينة في نفس كل من يسمع صوته العذب المريح للنفس والروح و خصوصًا أنه يتلو آيات الذكر الحكيم.