الخميس 23 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انهيار أجزاء عقار قديم بالإسكندرية دون إصابات

ارشيفيه
ارشيفيه

شهدت منطقة اللبان، غرب الإسكندرية، انهيارًا جزئيًا لعقارٍ قديم، دون وقوع إصابات، بينما قرر حي الجمرك التدخل وإزالة الأجزاء العالقة حرصًا على سلامة المواطنين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأُخطرت النيابة التحقيقات.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة اللبان، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بسقوط أجزاء من العقار رقم 18 حارة الزهري، متفرع من شارع الإمام على بمنطقة اللبان، وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث القسم ومسئولو الحي إلى موقع البلاغ.

وبالمعاينة والفحص، تبيّن أن العقار بناء قديم مكون من 3 طوابق، وسقوط أجزاء كبيرة منه حتى سطح الأرض، وذلك دون حدوث أي إصابات أو خسائر بالعقارات المجاورة.

وكشفت التحقيقات عن أن العقار المنهار صادر له قرار هدم حتى سطح الأرض منذ 20 عامًا لم ينفذ ويحمل رقم 41 لسنة 2003، وأن العقار منهار جزئيًا وبه أجزاء خطرة، وسوف يجري إزالة الأجزاء الخطرة والمعلقة حفاظًا على سلامة المارّة والمواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

وأخطرت النيابة التحقيقات، والتي قررت سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار.

أخطرت النيابة الامام علي الإسكندرية العقارات المجاورة المحضر اللازم تشكيل لجنة هندسية

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل يمد «منتدى الشباب» يده لـ«أمانى إبراهيم»؟

الأكثر قراءة

خريطة ومواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023 على قناة dmc دراما

بالأرقام.. أبرز نتائج جولة وزير البترول لـ منجم السكري وجبل إيقات

طفل وكيلًا لـ«تعليم المنوفية» لمدة دقيقة

تفاصيل مثيرة فى مقتل شاب على يد 4 من أصدقائه فى منطقة السلام

«خلصت الحدوتة».. أجيال «أبلة فضيلة» يودعون حكايتها

«كامل ودنيا» قبطيان يزينان شارعهما بفوانيس رمضان فى الإسكندرية: شهر خير علينا كلنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس رأفت رؤوف الجاولي

قوة الحوار.. والإقناع

عبد الرحيم طايع

رمضان 2023

مدحت بشاى

الرجل والحصان.. ووجع الفقد

محمد المعتصم

الحمد لله على نعمة WATCH IT

خالد عكاشة

هل ينجح الرئيس الصينى مع روسيا.. فى كسر الهيمنة؟

ماجد حبته

جامع عمرو

د. القس صفوت البياضى

تحت ثلاثة تضطرب الأرض.. وأربعة لا تستطيع احتمالها

جلال حمام

وادى السيليكون.. تميمة الحظ الأمريكية

صور

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلى استهدف محيط مدينة حلب

وزيرة إسرائيلية: مستوطنات غزة جزء من أرضنا وسنعود إليها

واشنطن: تشريع الكنسيت بشأن المستوطنات «خطوة استفزازية»