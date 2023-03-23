انهيار أجزاء عقار قديم بالإسكندرية دون إصابات

شهدت منطقة اللبان، غرب الإسكندرية، انهيارًا جزئيًا لعقارٍ قديم، دون وقوع إصابات، بينما قرر حي الجمرك التدخل وإزالة الأجزاء العالقة حرصًا على سلامة المواطنين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأُخطرت النيابة التحقيقات.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة اللبان، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بسقوط أجزاء من العقار رقم 18 حارة الزهري، متفرع من شارع الإمام على بمنطقة اللبان، وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث القسم ومسئولو الحي إلى موقع البلاغ.

وبالمعاينة والفحص، تبيّن أن العقار بناء قديم مكون من 3 طوابق، وسقوط أجزاء كبيرة منه حتى سطح الأرض، وذلك دون حدوث أي إصابات أو خسائر بالعقارات المجاورة.

وكشفت التحقيقات عن أن العقار المنهار صادر له قرار هدم حتى سطح الأرض منذ 20 عامًا لم ينفذ ويحمل رقم 41 لسنة 2003، وأن العقار منهار جزئيًا وبه أجزاء خطرة، وسوف يجري إزالة الأجزاء الخطرة والمعلقة حفاظًا على سلامة المارّة والمواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

وأخطرت النيابة التحقيقات، والتي قررت سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار.