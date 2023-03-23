الخميس 23 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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علي جمعة: مصر متربعة على عرش تلاوة القرآن.. واهتمام المصريين ناتج عن جينات

علي جمعة
علي جمعة

كشف الشيخ علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، سبب تسمية مصر بـ"دولة التلاوة"، مؤكدا أنها تربعت على عرش تلاوة القرآن بقرائها وعلمها في التجويد وعلم الوقف والابتداء والقراءات والترتيل، باعتراف الشرق والغرب.

وأشاد جمعة خلال لقائه ببرنامج "مصر دولة التلاوة"، باهتمام المصريين بالقراءة، مشيرا إلى أنه جاء نتيجة جينات موجودة في المصريين، تجعلهم متعلقين بالقرآن الكريم تعلق المحب، وهو تعلق عجيب غريب في أمره، إذ أن مصر تعد في مصاف الدول في مركز القيادة والريادة.

وأضاف: "كل المسابقات العالمية بيجيبوا العلماء المصريين، وكل الإجازات من الهند إلى طنجة تجد المصريين في هذه الإجازات، وهي أول دولة تفتتح معهد للقراءة".

وعن علامات القراء المصريين للقرآن الكريم، قال: "هناك جيش من القراء المصريين للقرآن الكريم، ولكن من حالفهم الحظ بالشهرة بموجب العلم والجهد والوقت هم من سنرصدهم خلال حلقات برنامج "مصر دولة التلاوة".

على جمعة الشيخ علي جمعة مصر دولة التلاوة مصر تلاوة القرآن

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