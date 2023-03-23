«الهلال الأحمر:» يوزع كراتين رمضان وكروت الطعام على الأسر الأكثر احتياجًا

أعلنت جمعية الهلال الأحمر المصري، عن المشاركة فى توزيع كراتين رمضان وكروت الطعام للأسر الأكثر احتياجا من خلال المتطوعين المنتشرين على مستوى محافظات الجمهورية.

وقالت الجمعية عبر موقعها الإلكتروني، إن عملها يرتكز على الجهود التطوعية بهدف تقوية أواصر المجتمع عبر تعزيز فكرة مساعدة الأشخاص الأضعف والأشد احتياجاً، والاستفادة من الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة وتسخيرها لخدمة المجتمع.

وأكدت ضرورة تنمية قدرات الشباب عبر تدريبهم على مواجهة الحوادث وكيفية التعامل مع الكوارث، والاستفادة من الطاقات الفكرية والعقلية واستنهاض الهمم لخدمة القضايا الاجتماعية والإنسانية، وتعويد النشء على إنكار الذات والتفاني في بذل العطاء دون مقابل مادي.

خطوات التطوع

يقوم المتطوع باستيفاء بيانات استمارة طلب التطوع في مجال بعينه وفقًا لخبراته وإمكاناته والأوقات التي يحددها بنفسه لأداء هذا العمل، وتسجل بسجلات الجمعية بالإدارة المختصة لإدراجها ضمن قاعدة البيانات التي تنظم هذا العمل.

وجبات التطوع

ينبغي على المتطوع بعد قبوله في الهلال الأحمر المصري الالتزام بقواعد العمل التطوعي طبقا لما تحدده الجمعية، إذ يجب عليه المحافظة على أمانة العمل التطوعي في شتى المجالات وعدم إفشاء أسرار المرضى والمتضررين من الكوارث وغيرها، والمحافظة على الأدوات والمعدات المخصصة للأعمال التطوعية، والمشاركة في أعمال الإسعاف والإغاثة الميدانية.

كبار السن “المسنين”

وعن التعامل مع كبار السن، أكدت جمعية الهلال ضرورة اتخاذ العديد من الإجراءات لحمايتهم داخل منازلهم وتجنب الحوادث الشائعة التى قد تؤدي إلى إصابتهم وذلك من خلال:-

-الحفاظ علي تغيير الإضاءة لتمنع ضعفها.

-الحرص على وجود درابزين بجانب السلم التي يتم استخدامها.

-الحرص على أن يكون الحمام جافا من الماء.

-تثبيت السجاجيد التي يمكن أن تسبب الانزلاق.

-إحاطة عتبة الباب والحواف بشىء لين.