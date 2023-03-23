الخميس 23 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

رئيس جامعة الأزهر يهنئ كليات طب الأسنان لحصولهم على المراكز الأولى بمسابقة أوائل الطلبة

رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر

قدّم الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، التهنئة إلى كليات طب الأسنان بجامعة الأزهر الثلاث بنين وبنات بالقاهرة وأسيوط؛ للأداء المشرف والراقي لطلاب وطالبات كليات طب الأسنان في مسابقة أوائل الطلبة التي نظمتها الجمعية المصرية لأطباء الأسنان EDD.

وأشاد رئيس الجامعة بإدارة تلك الكليات الثلاث ممثلة في: الدكتورة إيناس طلعت، عميدة كلية طب الأسنان بنات بالقاهرة، والدكتور وائل المهندس، عميد كلية طب الأسنان بنين بالقاهرة، والدكتور خالد صديق، عميد كلية طب الأسنان بنين بأسيوط، مؤكدًا أن هذا التميز يعد تأكيدًا على ريادة وتفوق طلاب وطالبات كليات طب الأسنان بجامعة الأزهر بين نظرائهم في 35 كلية طب أسنان بالجامعات المصرية.

جامعة الأزهر طب الأسنان مسابقة اوائل الطلبة EDD

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