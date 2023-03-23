أولهم محمد صلاح.. كيف احتفل نجوم كرة القدم بقدوم شهر رمضان؟

احتفل نجوم كرة القدم المسلمون بقدوم شهر رمضان المُعظم، اليوم الخميس، عبر حساباتهم الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي.

ونشر نجوم كرة القدم المسلمون العديد من التغريدات للاحتفال بقدوم شهر رمضان المُعظم، وعلى رأسهم نجمنا المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي.

كما حرص الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، على الاحتفال بقدوم شهر رمضان، مغردًا: "حللت أهلًا ووطئت سهلًا!.. رمضان كريم على الجميع في ربوع قارة إفريقيا".

ونشر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، صورة لنجوم القارة الإفريقية، والتي تضم محمد صلاح، ساديو ماني، رياض محرز، ياسين بونو، يوسف المساكني، أحمد السيد زيزو وحمدي فتحي، بجانب العديد من نجوم الكرة الآخرين وهم يحتفلون بالفوانيس وتعليق الزينة المميزة.

احتفال الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بقدوم شهر رمضان

احتفال نجوم كرة القدم المسلمين بقدوم شهر رمضان المُعظم

ونستعرض لكم تغريدات نجوم كرة القدم المسلمين، التي احتفلوا بها بقدوم شهر رمضان المبارك، وذلك على النحو التالي:

1- المصري محمد صلاح (ليفربول)

واحتفل محمد صلاح بقدوم الشهر الفضيل عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، مغردًا: "رمضان كريم على الجميع وكل سنة وأنتم طيبين".

2- المغربي أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان)

كذلك كتب المغربي أشرف حكيمي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، عبر حسابه على "تويتر"، قائلًا: "إلى كل الجالية المسلمة حول العالم.. رمضان كريم".

3- الألماني مسعود أوزيل

كتب أوزيل في تغريدته: "رمضان مبارك لكل إخواني وأخواتي المسلمين، أتمنى أن يجلب هذا الشهر الخاص السلام والسعادة للجميع".

وكان مسعود أوزيل، صاحب الـ34 عامًا، قد أعلن اعتزاله لعب كرة القدم بصفة نهائية، أمس الأربعاء.

4- الفرنسي فرانك ريبيري

الأمر ذاته بالنسبة للفرنسي فرانك ريبيري، الذي حرص على تهنئة المسلمين بحلول شهر رمضان المبارك، مغردًا: "رمضان مبارك إلى كل إخواني وأخواتي المسلمين من حول العالم، الحمد لله"، في إشارة إلى سعادته الكبيرة بحلول الشهر الفضيل.

وكان فرانك ريبيري قد أعلن اعتزاله كرة القدم أيضًا، في شهر أكتوبر الماضي، وذلك بعد مسيرة طويلة مع اللعبة، استمرت 18 عامًا.

5- الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، مدرب أهلي جدة السعودي

من جانبه، حرص الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق أهلي جدة السعودي، على تهنئة المسلمين بحلول شهر رمضان المُعظم، قائلًا: "كل عام و كل إخوتنا المسلمين بخير، رمضان مبارك عليكم".