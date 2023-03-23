الخميس 23 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

توقيع مذكرة تفاهم بين شركتى ميناء القاهرة الجوى وشانجى الدولية للمطارات

جانب من توقيع البروتوكول
جانب من توقيع البروتوكول

وقع المحاسب مجدى إسحاق، رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى، وEugene Gan رئيس شركة شانجى السنغافورية للمطارات مذكرة تفاهم، بحضور لفيف من قيادات وزارة الطيران المدنى والشركة السنغافورية، فى ضوء أهداف التنمية الشاملة ورؤية الدولة المصرية 2030 نحو جذب مزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات. 

شهد مراسم التوقيع الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني والسفير دومينيك جوه سفير دولة سنغافورة بالقاهرة.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تبادل الخبرات والاستفادة من التجربة السنغافورية فى مجال المطارات العالمية، حيث تعد نقطة البداية للعديد من المشروعات الاخرى المشتركة خلال الفترة القادمة.

وصرح الفريق محمد عباس بأن وزارة الطيران المدنى تقوم حالياً بتنفيذ العديد من مشروعات التطوير بقطاع الطيران المدنى بالتعاون والتنسيق مع كبرى الشركات العالمية والمحلية في مختلف المجالات بهدف إحداث نقلة نوعية في مستوى جودة الخدمات المقدمة لمستخدمى المطارات المصرية.

من جانبه رحب سفير دولة سنغافورة بهذا التعاون بين وزارة الطيران المدنى المصرية وشركة شانجى السنغافورية، معربًا عن تطلعه لتحقيق مزيد من التعاون المشترك فى القريب العاجل في مختلف المجالات خاصة التي تخدم قطاع الطيران المدنى.

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