اليوم.. كنيسة الروم تحتفل بعيد السجود وأحد القديس يوحنا السلمي

نشر الأنبا نيقولا أنطونيو مطران طنطا والغربية، للروم الأرثوذكس، ومتحدث الكنيسة الرسمي، ووكيلها للشؤون العربية، في تدوينة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مواعيد احتفالات كنيسة الروم الأرثوذكس في طنطا بأحد السجود وأحد يوحنا السلمي أو الدرجي كاتب سُلم الفضائل في كنيسة القديس جيورحيوس.

وقال مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، إنه تتم صلاة السَحَر الساعة 8,30 صباحًا، والقداس الإلهي الساعة 9,30 صباحًا.

من جهة أخرى، ف في زيارة تؤكّد عمق العلاقات بين الكنيستين الأنطاكيّة واليونانيّة، وصل رئيس أساقفة أثينا وسائر اليونان إيرونيموس الثّاني إلى مطار بيروت الدّوليّ على رأس وفد كنسيّ وعلمانيّ في زيارة تستمرّ ليومين متتاليين يتفقّد خلالها كنيسة أنطاكية وشعبها المؤمن.

وفي المطار، كان في استقباله: بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للرّوم الأرثوذكس يوحنّا العاشر، والمطارنة متروبوليت بيروت وتوابعها للرّوم الأرثوذكس الياس (عودة)، متروبوليت نيويورك وسائر أميركا الشّماليّة سابا (إسبر)، متروبوليت جبيل والبترون وما يليهما سلوان (موسي)، الأسقف موسى (الخصي)، وسفيرة اليونان في لبنان كاترين فونتولاكي، ولفيف من الآباء الكهنة والشّمامسة.