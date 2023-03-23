الخميس 23 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«فوانيس».. برنامج يخلد مشوار نجوم رمضان على «الراديو 9090»

تقدم الإعلامية عبير بسيوني، برنامجا جديدا بعنوان «فوانيس» على «الراديو 9090»، بداية من اليوم الخميس. 

ويسلط برنامج «فوانيس» الضوء على ﻧﺠﻮم رﻣﻀﺎن الذين أمتعونا معهم على ﻣﺪار الأعوام اﻟﺴﺎبقة، بأﻋﻤﺎﻟﻬﻢ الفنية التى عرضت ﻓﻲ الشهر الكريم. 

وقالت مقدمة برنامج «فوانيس» إن البرنامج يأتى تخليدا لمشوار نجوم شهر رمضان الذين عرفناهم، وأصبحوا جزءا من عادات المصريين فى الشهر المبارك، موضحة: «ناس كتير نورت علينا دنيتنا في رمضان من فنانين ومغنين وإعلاميين، وكل يوم هنتكلم عن شخص نعرف عنه الكتير والكتير، ونعرف قصص ورا كواليس أعمالهم العظيمة اللى ظهرت لنا في رمضان مثل الشيخ النقشبندي، وفوازير نيللي وشريهان، وأغانى محمد عبدالمطلب، والمسحراتي سيد مكاوي، وغيرهم الكثير من الشخصيات التى تألقت فى شهر رمضان طوال السنوات الماضية». 

برنامج «فوانيس» تقدمه الإعلامية عبير بسيوني، على «الراديو 9090»، فى تمام الساعة 2 ظهرا، ويذاع طوال أيام شهر رمضان المبارك.

المسحراتي سيد مكاوي هر رمضان المبارك برنامج جديد راديو 9090 شهر رمضان المبارك شهر رمضا سنوات الماضية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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