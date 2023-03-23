الخميس 23 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 7 سنوات لمتهم بقتل مسن في دار السلام

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بقتل مسن فى دار السلام، بالسجن المشدد 7 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار حامد راشد، وعضوية المستشارين محمد الشرقاوي، وسالي الصعيدي، وأمانة سر مجدي شكري، وووليد عبد الجواد.

وجاء في أمر إحالة القضية رقم 8016 لسنة 2022، أن المتهم ضرب المجني عليه عمدًا بأن سدد له طعنة بعنقه مستخدمًا في ذلك الأداة موضع الاتهام تالي الوصف، محدثًا به الإصابات الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي ولم يقصد من ذلك قتلًا لكنه أفضى إلى الموت على النحو المبين بالتحقيقات.

كما وجهت النيابة للمتهم، أنه أحرز أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "سيخ حديدي"، دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية على التحو المبين بالتحقيقات.

جنايات القاهرة التجمع الخامس قتل مسن فى دار السلام

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل يمد «منتدى الشباب» يده لـ«أمانى إبراهيم»؟

الأكثر قراءة

خريطة ومواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023 على قناة dmc دراما

«شكرًا من هنا لبكرة».. عمرو دياب يغنى بأحدث إعلانات رمضان وظهور محمد صلاح وعائلته

تفاصيل مثيرة فى مقتل شاب على يد 4 من أصدقائه فى منطقة السلام

تراجع الدولار عالميًا يدفع الذهب لمستويات قرب 2000 دولار

«الرى»: تأهيل وتبطين الترع يُحقق عدالة فى توزيع المياه بين المزارعين

أول اتصال بين الرئيس الروسي وسلطان عمان منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس رأفت رؤوف الجاولي

قوه الحوار.. والإقناع

عبد الرحيم طايع

رمضان 2023

مدحت بشاى

الرجل والحصان.. ووجع الفقد

محمد المعتصم

الحمد لله على نعمة WATCH IT

خالد عكاشة

هل ينجح الرئيس الصينى مع روسيا.. فى كسر الهيمنة؟

ماجد حبته

جامع عمرو

د. القس صفوت البياضى

تحت ثلاثة تضطرب الأرض.. وأربعة لا تستطيع احتمالها

جلال حمام

وادى السيليكون.. تميمة الحظ الأمريكية

صور

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلى استهدف محيط مدينة حلب

وزيرة إسرائيلية: مستوطنات غزة جزء من أرضنا وسنعود إليها

واشنطن: تشريع الكنسيت بشأن المستوطنات «خطوة استفزازية»