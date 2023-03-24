الجمعة 24 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا بشارة يختتم نهضة الصوم الكبير بكاثوليكية أبوقرقاص

الأنبا بشارة جودة
الأنبا بشارة جودة

يختتم الأنبا بشارة جودة مطران الكنيسة القبطية الكاثوليكية في أبو قرقاص، اليوم، نهضة كنيسة السيدة العذراء مريم بالبربا التي نظمتها في إطار احتفالاتها بالصوم الكبير.

وترأس صاحب النيافة الأنبا بشارة جودة القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء ببني عبيد، وكان في استقبال نيافته الأب ارميا ملاك راعي الكنيسة، 

وألقى صاحب النيافة الأنبا بشارة العظة حول القلب، وضرورة أن يكون زمن الصوم زمن تنقية للقلب والذهن، وأن القلب المملوء بالنعمة يفيض بالنعمة والخير على الجميع.

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