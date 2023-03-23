الخميس 23 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وصلت لأكثر من 80%.. «الإحصاء» يرصد ارتفاعات أسعار مواد البناء خلال 2023

مواد البناء
مواد البناء

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع متوسطات أسعار مختلف أنواع مواد البناء خلال أول شهرين من العام الحالى 2023 مقارنة بالفترة المناظرة من العام السابق عليه، وتراوحت نسبة الزيادة بين 14% و84%.

سجل سعر بيع حديد التسليح المبروم أعلى زيادة إلى حدود 28.37 ألف جنيه في شهر فبراير 2023 مقابل 26.92 ألف جنيه فى شهر يناير 2023، بنسبة زيادة قدرها 5.4%، بينما كان متوسط سعر البيع 15.38 ألف جنيه فى شهر فبراير 2022، بنسبة زيادة قدرها 84.4%.

وارتفع متوسط سعر بيع الأسمنت البورتلاند العادى المعبأ فى شيكارة "50 كجم" إلى حدود  93.72 جنيه فى شهر فبراير 2023، مقابل 89.31 جنيه فى شهر يناير 2023 بنسبة زيادة قدرها 4.9%، بينما كان متوسط سعر البيع 55.87 جنيه فى شهر فبراير 2022 بنسبة زيادة قدرها 67.8%.

كما ارتفع متوسط سعر بيع خشب بياض نمرة "1" للمتر المكعب إلى حدود 7.97 ألف جنيه فى شهر فبراير 2023، مقابل 7.03 ألف جنيه في شهر يناير 2023 بنسبة زيادة قدرها 13.4%، بينما كان متوسط سعر البيع 4.69 ألف جنيه فى شهر فبراير 2022 بنسبة زيادة قدرها 69.8%.

وبلغ متوسط سعر بيع زجاج مسطح منقوش "3 مم" أبيض للمتر المسطح 160.55 جنيه فى شهر فبراير 2023 مقابل 150.48 جنيه فى شهر يناير 2023 بنسبة زيادة قدرها 6.7%، بينما كان متوسط سعر البيع 94.78 جنيه فى شهر فبراير 2022 بنسبة زيادة قدرها 69.4%.

سجل متوسط سعر بيع رمل "م3" 163.73 جنيه للمتر خلال شهر فبراير 2023 مقابل 121.02 جنيه فى شهر يناير من العام نفسه، بنسبة زيادة قدرها 35.29%، بينما كان متوسط سعر البيع قد بلغ 102.11 جنيه فى شهر فبراير 2022 بنسبة زيادة قدرها 60.35%.

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء متوسطات أسعار مواد البناء حديد التسليح الأسمنت البورتلاند

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