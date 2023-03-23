الخميس 23 مارس 2023
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كاتب صحفى: حديث الرئيس السيسى لطلبة أكاديمية الشرطة كان «جلسة أب وأبنائه»

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

تحدث الكاتب الصحفي شريف سمير، عن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمقر أكاديمية الشرطة، معتبرها جلسة بين أب وأبنائه وليس زيارة رئيس لطلبة.

وقال خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إن الرئيس السيسي تحدث بمنطق الأبوة برؤية مغايرة مع جيل جديد، وتحدث معهم عن فكرة إصلاح البيئة حول المواطن لجعله صالحًا.

وأضاف: "الرئيس نبه الطلبة أن السجون كان شعارها تهذيبًا وإصلاحًا، ولكن الإصلاح لن يأتي دون إصلاح البيئة المحيطة به".

وتابع: "الرئيس السيسي أراد بهذه الجلسة الودية أن يزرع قيمًا جديدة للتعامل مع المنحرفين عن القانون، وده كلام غاية في الأهمية لأن الطالب في أكاديمية الشرطة مبدأه الالتزام بالقانون، والتعليمات، لكن لا بد أن يكون هناك رافد آخر وهو روح القانون، لإفراز مجتمع سليم".

وواصل: "رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي، لطلبة أكاديمية الشرطة، كان لها بعد إنساني وأخلاقي، تتوقف على أن يكون الطلبة مؤهلين لذلك، وأن يكون الأساتذة بالأكاديمية يسيرون على بوصلة الرئيس السيسي".

وتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فجر أمس الأربعاء، مقر أكاديمية الشرطة، وفق لما صرح به المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

الرئيس عبدالفتاح السيسي زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى مقر أكاديمية الشرطة جلسة بين أب وأبنائه أكاديمية الشرطة

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