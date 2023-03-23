الخميس 23 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مواعيد عرض مسلسلات «الحياة» و«سى بى سى» فى رمضان 2023

الحياة
الحياة

ينطلق الماراثون الرمضاني الجديد ٢٠٢٣ مساء اليوم الخميس عقب أذان مغرب أول أيام شهر رمضان، بعرض أكثر من عمل درامي متنوع يشارك في الموسم ما بين الكوميديا والرومانسية والأكشن.

ونستعرض في التقرير التالي توقيتات عرض مسلسلات بعض النجوم، أبرزهم دنيا سمير غانم وطارق لطفي وريهام حجاج ويسرا وخالد النبوي ونيللي كريم على مجموعة قنوات «سي بي سي»، وتتضمن. 

«جت سليمة» ٧:٠٠ 
«مذكرات زوج» ٨:٠٠ 
«جميلة» ٩:٠٠ 
«١٠٠٠ حمدالله عالسلامة» ١٠:٠٠
«رسالة الإمام» ١١:٠٠
«عملة نادرة» ١٢ 

فيما جاءت توقيتات عرض مسلسلات النجوم يسرا وريهام حجاج وروبي وخالد النبوي والمخرج خالد يوسف وياسر جلال على قناة الحياة كالتالي.

«١٠٠٠ حمدالله عالسلامة» ٦:٠٠ الحياة 
«جميلة» ٧:٠٠ الحياة 
«حضرة العمدة» ٨:٠٠ الحياة 
«رسالة الإمام» ٩:٠٠ الحياة 
«سره الباتع» ١٠:٠٠ الحياة 
«علاقة مشروعة» ١١:٠٠ الحياة 
 

المخرج خالد يوسف الماراثون الرمضاني أول أيام شهر رمضان أيام شهر رمضان رمضان ٢٠٢٣ دنيا سمير غانم قنوات سي بي سي قناة الحياة مجموعة قنوات سي بي سي مسلسلات قناة الحياة

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل يمد «منتدى الشباب» يده لـ«أمانى إبراهيم»؟

الأكثر قراءة

خريطة ومواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023 على قناة dmc دراما

«مدينة لا يجوع فيها أحد».. أهالى برج البرلس بكفرالشيخ يطعمون فقراءهم طوال العام

حريق فى شقة سكنية بمنطقة بولاق الدكرور

شيخ الأزهر يشارك فى مائدة السحور بالعاصمة الإدارية الجديدة

جمعتهما الأقدار.. أبلة فضيلة ومحسنة توفيق يودعان الحياة أول أيام رمضان

تنظيم ملتقى الهناجر الثقافى تحت عنوان «المرأة المصرية.. أصل الحكاية»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

الحمد لله على نعمة WATCH IT

خالد عكاشة

هل ينجح الرئيس الصينى مع روسيا.. فى كسر الهيمنة؟

ماجد حبته

جامع عمرو

د. القس صفوت البياضى

تحت ثلاثة تضطرب الأرض.. وأربعة لا تستطيع احتمالها

جلال حمام

وادى السيليكون.. تميمة الحظ الأمريكية

محاسن السنوسي

الأحزاب المصرية.. وبداية الطريق إلى المواطن

محمد رفعت

فلتُكرم مصر «حلمى بكر»

جمال زايدة

تدهور الجماعة الثقافية

صور

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلى استهدف محيط مدينة حلب

وزيرة إسرائيلية: مستوطنات غزة جزء من أرضنا وسنعود إليها

واشنطن: تشريع الكنسيت بشأن المستوطنات «خطوة استفزازية»