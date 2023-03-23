مواعيد عرض مسلسلات «الحياة» و«سى بى سى» فى رمضان 2023

ينطلق الماراثون الرمضاني الجديد ٢٠٢٣ مساء اليوم الخميس عقب أذان مغرب أول أيام شهر رمضان، بعرض أكثر من عمل درامي متنوع يشارك في الموسم ما بين الكوميديا والرومانسية والأكشن.

ونستعرض في التقرير التالي توقيتات عرض مسلسلات بعض النجوم، أبرزهم دنيا سمير غانم وطارق لطفي وريهام حجاج ويسرا وخالد النبوي ونيللي كريم على مجموعة قنوات «سي بي سي»، وتتضمن.

«جت سليمة» ٧:٠٠

«مذكرات زوج» ٨:٠٠

«جميلة» ٩:٠٠

«١٠٠٠ حمدالله عالسلامة» ١٠:٠٠

«رسالة الإمام» ١١:٠٠

«عملة نادرة» ١٢

فيما جاءت توقيتات عرض مسلسلات النجوم يسرا وريهام حجاج وروبي وخالد النبوي والمخرج خالد يوسف وياسر جلال على قناة الحياة كالتالي.

«١٠٠٠ حمدالله عالسلامة» ٦:٠٠ الحياة

«جميلة» ٧:٠٠ الحياة

«حضرة العمدة» ٨:٠٠ الحياة

«رسالة الإمام» ٩:٠٠ الحياة

«سره الباتع» ١٠:٠٠ الحياة

«علاقة مشروعة» ١١:٠٠ الحياة

