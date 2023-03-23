قاضى المعارضات يجدد حبس شخصين يروجان الحشيش فى الشروق

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، اليوم الخميس، حبس شخصين بتهمة الاتجار في المواد المخدرة 15 يوما على ذمة التحقيقات، حيث ضبط بحوزتهما كمية من الحشيش بمنطقة الشروق.

- نتائج التحقيقات

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة عن أن البداية كانت عندما نجحت القوات في ضبط (شخصين) حال استقلالهما سيارة "ميكروباص"، قيادة وملك أحدهما، بدائرة قسم شرطة الشروق، بحوزتهما (1,300 كيلوجرام لمخدر الحشيش- مبلغ مالي- 2 هاتف محمول).

وبمواجهة المتهمين أقرا بحيازتهما المضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.