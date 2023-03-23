الخميس 23 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

اليوم.. «القاهرة الإخبارية»: موجة جديدة من الاحتجاجات ضد إصلاح نظام التقاعد بفرنسا

الاحتجاجات ضد إصلاح
الاحتجاجات ضد إصلاح نظام التقاعد بفرنسا

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، بأن فرنسا تشهد اليوم موجة جديدة من الاحتجاجات ضد إصلاح نظام التقاعد.

وأضافت القناة أن الاحتجاجات في فرنسا تأتي اعتراضًا على تمرير البرلمان قانون إصلاح نظام التقاعد، ودعت النقابات العمالية التي تتصدى لحركة الاحتجاجات في البلاد إلى تصعيد المظاهرات بمختلف المدن وتوسيع الإضراب ليشمل قطاعات حيوية أوسع.

- حشد 12 ألف شرطي لمواجهة التظاهرات

من جانبه، صرح وزير  الداخلية الفرنسي بأن مظاهرات الخميس استدعت حشد 12 ألف شرطي، بينهم 5000 في العاصمة باريس.

وفي وقت سابق، علق الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على الاحتجاجات التي تشهدها البلاد على مسألة إصلاح نظام المعاشات التقاعدية، قائلًا إنه غير راض عن القانون ولكنه يستهدف الصالح العام، ونرفض التمرد في الشارع ضد ذلك.

ماكرون يعترض علي تمرد المواطنيين قانون إصلاح نظام التقاعد الاحتجاجات ضد إصلاح نظام التقاعد إصلاح نظام التقاعد نظام التقاعد

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