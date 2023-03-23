الخميس 23 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تأمر بانتداب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق لوحة كهرباء مصنع أكسجين بقنا

حريق لوحة كهرباء
حريق لوحة كهرباء

أمرت النيابة العامة بانتداب خبراء المعمل الجنائي لمعاينة موقع حريق لوحة كهرباء بمصنع أكسچين للوقوف على سبب الحريق وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

سيطرت قوات الحماية المدنية بقنا على حريق نشب في لوحة كهرباء بمصنع أكسجين في مدينة قفط، جنوب محافظة قنا.

تلقى اللواء مدير أمن قنا إخطارًا يفيد بالسيطرة على حريق نشب في لوحة تحكم كهرباء بمصنع أكسجين، وعلى الفور انتقلت قوة من الحماية المدنية برئاسة العقيد محمد ياسين، وكيل إدارة الحماية المدنية بقنا، والنقيب أسامة حمدي، رئيس وحدة إطفاء قوص، والنقيب على القاضي، وتم الدفع بـ4 سيارات إطفاء والسيطرة على الحريق قبل امتداده.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات والسيطرة على الحريق قبل امتداده للأماكن المجاورة.

193 أكسجين إدارة الحماية المدنية إدارة الحماية المدني التحقيقات ارها

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