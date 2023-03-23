حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس 23-3-2023

نستعرض لكم تفاصيل حالة الطقس فى أول أيام شهر رمضان ودرجات الحراراة المتوقعة اليوم الخميس الموافق 23 مارس 2023، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء دافىء على السواحل الغربية مائل للدفء على السواحل الشرقية حار على جنوب البلاد، بارد ليلا على أغلب الانحاء.

تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 23 مارس 2023

وهناك أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وهناك فرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى قد تمتد إلى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيف إلى معتدل وإرتفاع الموج فيه من 1.25 إلى 1.75والرياح السطحية جنوبية شرقية: شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون خفيفة وارتفاع الموج فيه مننصف المتر إلى متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 27 16

العاصمة الادارية 27 15

6 اكتوبر 27 15

بنهــــا 26 16

دمنهور 26 15

وادى النطرون 27 14

كفر الشيخ 26 15

المنصورة 26 16

الزقازيق 27 16

شبين الكوم 27 15

طنطا 26 16

دمياط 21 15

بورسعيد 20 14

الإسماعيلية 28 14

السويس 27 13

العريش 23 15

رفح 22 14

رأس سدر 28 13

نخل 29 07

كاترين 20 09

الطور 26 13

طابا 25 14

شرم الشيخ 27 16

الاسكندرية 25 14

العلمين الجديدة 25 15

مطروح 24 14

السلوم 25 13

سيوة 27 14

رأس غارب 27 16

الغردقة 26 14

سفاجا 26 15

مرسى علم 27 16

شلاتين 27 17

حلايب 24 16

أبو رماد 25 16

رأس حدربة 25 17

الفيوم 28 13

بني سويف 29 12

المنيا 30 10

أسيوط 30 12

سوهاج 31 13

قنا 31 13

الأقصر 30 14

أسوان 31 16

الوادي الجديد 34 15

أبوسمبل 30 15