الخميس 23 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

التشكيل والقنوات الناقلة.. موعد مباراة إيطاليا وإنجلترا فى تصفيات يورو 2024

إيطاليا وإنجلترا
إيطاليا وإنجلترا

يبحث عشاق الساحرة المستديرة فى جميع أنحاء العالم عن مباراة القمة بين إيطاليا وإنجلترا فى تصفيات يورو 2024، والقنوات الناقلة، وتشكيل المنتخبين المتوقع، وهو ما يستعرضه لكم «الدستور» فى السطور التالية، حيث يستعد منتخب الآزوري لمواجهة المنتخب الإنجليزي في افتتاح منافسات المجموعة الثالثة من تصفيات يورو 2024.

موعد مباراة إيطاليا وإنجلترا في تصفيات يورو 2024

تنطلق مباراة إيطاليا وإنجلترا في افتتاح منافسات المجموعة الثالثة من تصفيات يورو 2024، اليوم الخميس الموافق 23 مارس على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا"، فى تمام الساعة 9:45م بتوقيت القاهرة، و10:45 بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا وإنجلترا في تصفيات يورو 2024

تذاع مباراة إيطاليا وإنجلترا في افتتاح منافسات المجموعة الثالثة من تصفيات يورو 2024 عبر شاشة قنوات بي إن سبورتس، الناقل الحصري لمباريات تصفيات يورو 2024 في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث من المقرر إذاعة مباراة إيطاليا وإنجلترا عبر قناة bein Sports Premium1HD.

تشكيل إيطاليا المتوقع لمواجهة إنجلترا في التصفيات المؤهلة إلى يورو 2024

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: ليوناردو بونوتشي، فرانشيسكو أتشيربي، أليسيو رومانيولي.

خط الوسط: جيوفاني دي لورينزو، ساندرو تونالي، ماركو فيراتي، نيكولو باريلا، فيديريكو ديماركو.

خط الهجوم: ماتيو بوليتانو، جيانلوكا سكاماكا.

تشكيل إنجلترا المتوقع أمام إيطاليا:

حراسة المرمى: بيكفورد.

خط الدفاع: جون ستونز – هاري ماجواير – لوك شاو.

خط الوسط: ريس جيمس – ديكلان رايس – جود بيلينجهام – هندرسون.

خط الهجوم: فيل فودين – هاري كين – بوكايو ساكا.

قائمة منتخب إنجلترا لمباراة إيطاليا في تصفيات يورو 2024

  • حراسة المرمى: جوردان بيكفورد، فريزر فورستر، آرون رامسديل.
  • خط الدفاع: إيريك داير، بن تشيلويل، مارك جيهي، ريس جيمس، هاري ماجواير، لوك شو، جون ستونز، كيران تريبيير، كايل ووكر.
  • خط الوسط: جودي بيلينجهام، كونو كالاجير، جوردان هندرسون، جيمس ماديسون، ماسون ماونت، كالفين فيليبس، ديكلان رايس.
  • خط الهجوم: فيل فودين، جاك جريليش، هاري كين، بوكايو ساكا، إيفان توني.

إيطاليا تتفوق على إنجلترا في تاريخ المواجهات قبل تصفيات يورو 2024

قائمة منتخب إيطاليا لمباراة إنجلترا في تصفيات يورو 2024

  • حراسة المرمى: دوناروما، فالكومي، ميريت، بروفيديل.
  • خط الدفاع: رومانيولي، بونتشي، دارميان، بونجورنو، دي لورينزو، دي ماركو، سكالفيني، سبينازولا، تولي
  • خط الوسط: باريلا، كريستانتي، فراتيسي، جورجينو، بيليجريني، بيسينا، تونالي، ماركو فيراتي.
  • خط الهجوم: دومينيكو بيراردي، كيزا، جنونتو، جريفو، بافوندي، بولياتانو، ريتيجوي، سكاماكا.
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