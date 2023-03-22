إيطاليا تتفوق على إنجلترا في تاريخ المواجهات قبل تصفيات يورو 2024

تنطلق غدًا الخميس، القمة النارية بين منتخبي إيطاليا وإنجلترا في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا "يورو 2024".

ويستعد منتخب إيطاليا لخوض مواجهة قوية أمام نظيره المنتخب الإنجليزي، على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا"، ضمن منافسات الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا "يورو 2024".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة إيطاليا ضد إنجلترا في التصفيات المؤهلة لبطولة "يورو 2024"، غدًا الخميس، في الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، وفي العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تاريخ مواجهات إيطاليا وإنجلترا قبل تصفيات يورو 2024

ونستعرض لكم تاريخ مواجهات إيطاليا وإنجلترا قبل القمة المرتقبة في التصفيات المؤهلة لبطولة "يورو 2024"، وذلك على النحو التالي:

- ستكون مباراة الغد هي رقم 30 في تاريخ مواجهات إيطاليا وإنجلترا في جميع البطولات الدولية.

- التقى المنتخبان من قبل في 29 مباراة، حقق خلالهم منتخب إيطاليا الفوز في 13 مباراة، مقابل 8 انتصارات لمنتخب إنجلترا، بينما تعادلا في 9 مواجهات.

- خلال هذه المباريات، سجل لاعبو منتخب إيطاليا 40 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 38 هدفًا من قِبل لاعبي إنجلترا.

- ويتسلح "الأزوري"، تحت قيادة المدرب روبرتو مانشيني، بتفوقه في المواجهات المباشرة مع نظيره الإنجليزي، الذي يقوده المدرب جاريث ساوثجيت، حيث لم يخسر أمامه في آخر ست مواجهات، إذ فاز ثلاث مرات وتعادل مثلهم.

- وكانت آخر مباراة جمعت بين المنتخبين، يوم 23 سبتمبر 2022 الماضي، على استاد "سان سيرو"، في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري الأمم الأوروبية، وقد انتهت بمنتخب إيطاليا بهدف نظيف.

مجموعة إيطاليا وإنجلترا في التصفيات المؤهلة لبطولة "يورو 2024"

- يتواجد منتخب إيطاليا في المجموعة الثالثة في التصفيات المؤهلة لبطولة "يورو 2024"، بجوار منتخبات إنجلترا، مالطا، شمال مقدونيا وأوكرانيا.