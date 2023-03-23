4 أسباب تؤكد صحة قرار الأهلى بالانسحاب من كأس الرابطة

اتخذ مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، قرارًا مفاجئًا بالاعتذار عن المشاركة في بطولة كأس الرابطة.

وكان من المنتظر، مواجهة الأهلي نظيره المصري البورسعيدي يوم الإثنين المقبل الموافق 27 مارس في الدور ثمن النهائي من البطولة.

وتباينت ردود الأفعال حول هذا القرار ما بين مؤيد وما بين مُعارض، خاصةً أنه كان بالإمكان إشراك الفريق الرديف مواليد 2003، والذي يقوده شريف عبد الفضيل.

ورغم رؤية البعض أن قرار مجلس إدارة النادي الأهلي كان خاطئًا إلا أن هناك عدة أسباب تؤكد صحة هذا القرار.

غياب عدد كبير من اللاعبين الدوليين

السبب الأول والأهم هو غياب عدد كبير من اللاعبين الدوليين سواء مع المنتخب الأول أو المنتخب الأوليمبي، وبالتالي سيفتقد المارد الأحمر جهود عناصره الأساسية وستكون فرصته في الفوز بمباراة المصري صعبة للغاية.

من الأسباب التي جعلت الأهلي يتخذ قرارًا بالاعتذار وعدم خوض مباراة المصري، هو خوف السويسري مارسيل كولر من حدوث إصابات في الفريق خلال المواجهة، قبل المباراة المرتقبة أمام الهلال السوداني والمقرر إقامتها يوم 1 أبريل المقبل.

الخوف من خسارة كبيرة قبل مواجهة الهلال المرتقبة

تخشى إدارة الأهلي أيضًا، تعرض الفريق لخسارة كبيرة قبل أيام قليلة من مواجهة الهلال السوداني الحاسمة في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

خاصةً أن المارد الأحمر سيضطر للاعتماد على عدد كبير من اللاعبين الصغار من الفريق الرديف، وأمام فريق يقوده مدرب يبحث دائمًا عن الانتصار حتى ولو في مباراة ودية وهو حسام حسن.

وفي حال خاض الفريق المباراة وخسر بنتيجة كبيرة حتى لو يلعب بالصف الثالث، سيؤثر ذلك على المعنويات.

كأس الرابطة ليس ضمن أهداف الفريق

السبب الرابع، هو كون بطولة كأس الرابطة ليست من أهداف الأهلي للتتويج بها خاصةً انها بطولة ودية تقام خلال فترة التوقف الدولي، وبالتالي ليس بالضرورة المشاركة وتعريض اللاعبين للإرهاق في ظل كثرة المنافسات التي يخوضها لاعبو المارد الأحمر.