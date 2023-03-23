مسلمو كازاخستان.. احتفالات مختلفة وطقوس متنوعة فى شهر رمضان

يستعد مسلمو العالم أجمع بالاحتفال وصوم شهر رمضان المبارك، بالعديد من الاحتفالات المختلفة والطقوس الروحانية المتنوعة.



وسلطت صحيفة استانا تايمز، الضوء على الاحتفالات الرومانية بقدوم شهر رمضان المبارك في كازاخستان الدولة التي تقع في آسيا الوسطى.



وقالت الإدارة الروحية لمسلمي كازاخستان، إن مسلمي كازاخستان يستعدون للاحتفال بشهر رمضان المبارك الذي سيبدأ في 23 مارس وينتهي في 20 أبريل.



فيما حدد رئيس الإدارة الروحية لمسلمي كازاخستان ، المفتي الأعلى نوريزباي كازهي تاجانولي، مبالغ الصدقة الخيرية في الشهر المبارك كنوع من الاحتفالات الروحانية في البلاد، ويقدر ب 535 تنغي (1.15 دولار أمريكي)، وتم تحديد مبلغ التبرع بحساب تكلفة كيلوجرامين من الدقيق في الدولة.

احتفالات كازاخستان

ووفقا للتقرير، فقد يعتبر شهر رمضان ، الشهر التاسع من التقويم الإسلامي ، أقدس شهر للتجديد الروحي والتطهير من قبل المسلمين في جميع أنحاء العالم، كما إنه وقت صيام وصلاة وتفكير يمتنع خلاله المؤمنون عن الطعام والشراب وغير ذلك في ساعات النهار.



ويعمّق المسلمون في كازاخستان وجميع دول العالم روحانياتهم ويقوّون ارتباطهم بالله ، وينخرطون في أعمال الإحسان تجاه المحتاجين.

كما يعد رمضان هو وقت المغفرة والرحمة ، ويعتقد أن الأعمال الصالحة خلال هذا الشهر هي أجر أكثر من أي وقت آخر، ويبدأ الصيام عند الفجر وينتهي عند غروب الشمس بوجبة الإفطار، ويقرأ المسلمون أيضًا القرآن ويحضرون صلاة خاصة في المساجد.

كما تتميز نهاية شهر رمضان بالاحتفال بعيد الفطر ، و يتضمن الاحتفال وتقديم الهدايا بين العائلة والأصدقاء. يشكر الناس البركات التي تلقوها في رمضان.

رمضان هو عيد ديني للمسلمين ويحتفل به في الشهر التاسع من التقويم القمري، بالنسبة لعام 2023 ، يوافق ما بين 22 مارس أو 23 مارس وإنه شهر الصيام والصلاة والتفكير والصدقة الذي ينتهي بالعيد ، أحد أهم العطلات في السنة الإسلامية.