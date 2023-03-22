الأربعاء 22 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مقتل 5 مهاجرين وفقدان 28 بعد غرق قارب قبالة سواحل تونس

مركب
مركب

قتل 5 مهاجرين من إفريقيا وفقد أكثر 28 آخرين بعد غرق قارب كان يقلهم قبالة السواحل التونسية أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا بشكل غير قانوني. 

وقال النائب العام بالمحكمة الابتدائية في صفاقس، فوزي المصمودي، إن خفر السواحل التونسي أنقذ نحو عشرين مهاجرًا آخرين بعد غرق قارب متهالك قبالة صفاقس، إحدى نقاط الانطلاق الرئيسية في تونس للمهاجرين الساعين للوصول إلى السواحل الإيطالية.

وأوضح أن 30 مهاجرًا من رجال ونساء يبلغ متوسط أعمارهم 25 عامًا وينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء، كانوا على متن القارب قبل غرقه.

تسجل تونس التي تبعد سواحلها أقل من 150 كيلومترًا عن جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، بانتظام محاولات لمغادرة المهاجرين إلى إيطاليا.

كذلك، يسعى آلاف الأشخاص الفارين من النزاعات أو الفقر الوصول إلى أوروبا عبر البحر المتوسط انطلاقًا من ليبيا. وغرقت قوارب تقلهم خلال السنوات الماضية بالقرب من السواحل التونسية.

وتكشف أحدث الأرقام الرسمية اعتراض أكثر من 22500 مهاجر قبالة السواحل التونسية منذ بداية العام الحالي، بينهم نحو 11 ألفًا من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

وتجد السلطات التونسية صعوبات في عمليات اعتراض المهاجرين أو إنقاذهم بسبب نقص المعدات.

منذ عام 2014، قضى أو فقد أكثر من 20 ألف شخص أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط من شمال إفريقيا، وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة.

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، تقريرًا عن الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، في حادث مأساوي مُتكرر بعنوان "مركب هجرة غير شرعية يلقى مصيره قبالة سواحل إيطاليا".

وقال التقرير: "لقي حوالي 60 مهاجرًا مصرعهم في غرق مركب قبالة مدينة كروتوني الإيطالية ولا تزال خدمات الطوارئ تبحث عن ناجين وسط حطام سفينة المهاجرين في طقس عاصف".

مركب إنقاذ 60 فرد على متن قارب هجرة غير هجرة غير شرعية تونس رئيس بلدية صفاقس

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