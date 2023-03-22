مجلس الأمن الروسى: نهاية العالم النووية أصبحت قريبة

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديميتري مدفيديف، اليوم الأربعاء، إن نهاية العالم النووية أصبحت قريبة، مضيفًا أن خطر نشوب صراع نووي لم ينته بل ازداد.

وسبق أن أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن خطر نشوب الحرب النووية يتزايد، لكنه لم يتعهد بألا تكون روسيا أول من يلجأ إلى الأسلحة النووية في أي صراع.

وقال بوتين في اجتماع في الكرملين مع مجلس حقوق الإنسان الروسي ردًا على سؤال لإحدى الحاضرات: "فيما يتعلق بالتهديد بالحرب النووية، أنت محقة، هذا التهديد آخذ في الازدياد، أما بالنسبة لفكرة أن روسيا لن تكون الطرف الذي يستخدم تلك الأسلحة أولًا، تحت أي ظرف من الظروف، فهذا يعني أننا لن نكون قادرين على أن نكون ثاني طرف يستخدمها أيضًا، لأن إمكانية القيام بذلك في حالة وقوع هجوم على أراضينا ستكون محدودة للغاية".

وقد عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرًا بعنوان «تصادم نووي وشيك بين روسيا والغرب» بعد تعهد بريطانيا بإرسال ذخيرة تحتوي على يورانيوم مخصب إلى كييف.

وقال التقرير إنه في تطورٍ كبيرٍ تشهده الحرب الروسية الأوكرانية، تعهدت وزارة الدفاع البريطانية بإرسال ذخيرة تحتوي على يورانيوم مخصب إلى أوكرانيا.