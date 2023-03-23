الخميس 23 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

بالزينة والفوانيس.. بين السريات تتزين لاستقبال شهر رمضان الكريم (صور)

بين السرايات تتزين
بين السرايات تتزين لاستقبال رمضان

عادات رمضانية قديمة يحرص عليها أهالي منطقة بين السرايات في الجيزة، قبل حلول شهر رمضان الكريم، حيث يقومون بتعليق الزينة الملونة والفوانيس العملاقة، وتبدأ جميع المحال التجارية بتشغيل الأغاني الرمضانية، في أجواء يسودها السعادة والبهجة.

فمنذ أن تضع قدميك داخل منطقة بين السرايات تخطف الأضواء والزينة الأنظار، حيث يتشارك الشباب والأطفال داخل المنطقة في تعليق الزينة، ويقوم أحد سكان المنطقة بتجميع المال من الجيران والأصدقاء، في أجواء جميلة ينتظرها الجميع من العام للعام.

الجميع يتشاركون في تعليق الزينة والفوانيس

وقال "سامح صلاح" أحد سكان منطقة بين السرايات، إنه تعود منذ أكثر من عشرين عاما على تعليق الزينة والفوانيس، بمشاركة أطفال وشباب المنطقة، حيث يقوموا بجمع المال من الجيران والأصدقاء، وشراء الزينة الملونة والفوانيس، وذكر أن تلك العادة أخذها من والده ومن ثم ورثها لأبنائه، معلقًا: "إحنا تعودنا من زمان على العادة دي وورثتها من أبويا وبدأت أنشرها لأطفال المنطقة. 

وأوضح أن جميع سكان المنطقة يتشاركون في نشر البهجة والسرور من خلال تعليق الزينة والفوانيس.

إحنا اللي بنصنع الزينة ونعلقها في الشارع

ومن جانبه، قال عمر رمضان، أحد سكان منطقة بين السرايات، إنه يقوم بتصنيع الزينة مع شباب المنطقة، بعد جمع المال من الأصدقاء والجيران، حيث يقوم بشراء مستلزمات الزينة ويبدأ بترتيبها بجانب بعضها البعض لتخرج بعدما بمنظرها الرائع، وذكر أنه بعد صنع الزينة يقوم بتعليقها بين شُرف المنازل وبين جدران المنطقة ليعطي منظر جذاب لمن يضع قدميه داخل منطقة بين السرايات.

وأضاف أن تلك العادة يقوم بها منذ صغره حيث شاهد والده وهو يقوم بصنع وتعليق الزينة بالمنطقة، وذكر أن جميع سكان المنطقة ينتظرون حلول الشهر الكريمة للمشاركة في تلك  العادة التي تدخل الفرحة والسرور على قلوب سكان المنطقة.

بين السرايات تتزين لاستقبال رمضان
بين السرايات تتزين لاستقبال رمضان
بين السرايات تتزين لاستقبال رمضان
بين السرايات تتزين لاستقبال رمضان
بين السرايات تتزين لاستقبال رمضان
بين السرايات تتزين لاستقبال رمضان
بين السرايات تتزين لاستقبال رمضان
بين السرايات تتزين لاستقبال رمضان
بين السرايات تتزين لاستقبال رمضان
بين السرايات تتزين لاستقبال رمضان
بين السرايات تتزين لاستقبال رمضان
بين السرايات تتزين لاستقبال رمضان
بين السرايات تتزين لاستقبال رمضان
بين السرايات تتزين لاستقبال رمضان
بين السرايات تتزين لاستقبال رمضان
بين السرايات تتزين لاستقبال رمضان
بين السرايات تتزين لاستقبال رمضان
بين السرايات تتزين لاستقبال رمضان
بين السرايات تتزين لاستقبال رمضان
بين السرايات تتزين لاستقبال رمضان
بين السرايات تتزين لاستقبال رمضان
بين السرايات تتزين لاستقبال رمضان
بين السرايات تتزين لاستقبال رمضان
بين السرايات تتزين لاستقبال رمضان
بين السرايات تتزين لاستقبال رمضان
بين السرايات تتزين لاستقبال رمضان
بين السرايات تتزين لاستقبال رمضان
بين السرايات تتزين لاستقبال رمضان
بين السرايات تتزين لاستقبال رمضان
بين السرايات تتزين لاستقبال رمضان
بين السرايات تتزين لاستقبال رمضان
بين السرايات تتزين لاستقبال رمضان
بين السرايات تتزين لاستقبال رمضان
بين السرايات تتزين لاستقبال رمضان
بين السرايات تتزين لاستقبال رمضان
بين السرايات تتزين لاستقبال رمضان
بين السرايات تتزين لاستقبال رمضان
بين السرايات تتزين لاستقبال رمضان
رمضانية منطقة بين السرايات شهر رمضان بتعليق الزينة الملونة الفوانيس يسودها

رئيس التحرير

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