الأربعاء 22 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

محمود التونى: «الحياة» تتصدر ترند «تويتر» فى أول أيام إذاعة صلاتى العشاء والتراويح من «الحسين»

ترند
ترند

تصدرت شبكة تليفزيون الحياة، موقع التواصل الاجتماعي تويتر، خلال الإذاعة الحصرية لصلاتي العشاء والتراويح، في أول أيامها، من مسجد الإمام الحسين.

وقال محمود التوني، رئيس شبكة تليفزيون الحياة، إن هذا النجاح، في تصدر مواقع التواصل الاجتماعي، نتيجة لتلبية مزاج المشاهد المصري، الذي يحب المدرسة المصرية في التلاوة.

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وأعلن التوني، عن أن إذاعة صلاتي العشاء والتراويح يوميًا، تأتي في إطار التطوير الكبير، الذي تشهده الشبكة واتساقًا مع الجهود الوطنية لدعم وتعزيز القوة الناعمة المصرية وتقديم الواقع المصري الخالص بكل تفاصيله.

وتذيع قناة الحياة الصلاة على الهواء مباشرة من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه، ويقوم بإمامة الصلاة وتلاوة القرآن الكريم نخبة من كبار القراء، حيث يمكن للمشاهدين الاستمتاع بأصوات صفوة قراء المدرسة المصرية في التلاوة، وفي مقدمتهم فضيلة القارئ الشيخ أحمد نعينع وعبدالفتاح الطاروطي وأحمد تميم المراغي.

وتتقدم أسرة شبكة تليفزيون الحياة بخالص التهنئة للسادة المشاهدين بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم 1444 هجرية 2023 ميلادية.

الحياة شبكة تليفزيون الحيا تويتر صلاتي العشاء والتراويح الشبكة

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