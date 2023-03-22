الأربعاء 22 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

خالد يوسف: شخصية «سره الباتع» أثارت مخاوف أحمد عبدالعزيز

المخرج خالد يوسف
المخرج خالد يوسف

كشف المخرج خالد يوسف، تفاصيل اختيار مسلسل "سره الباتع"، والذي قام بتأليفه وإخراجه ويذاع عبر فضائية "الحياة"، طوال شهر رمضان.

وقال خالد يوسف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، إن شخصية الفنان أحمد عبدالعزيز في المسلسل جديدة عليه، وهو ما أثار خوفه الشديد من تجسيدها.

وتابع: “اجتهدت في كتابة شخصيات من لحم ودم، ولم يكن اختيار الممثلين أمرًا سهلًا”.

وطالب “يوسف" الجمهور بمتابعة العمل الذي يتناول الشخصية المصرية وتحليلها منذ 200 عام ومقاربة بين العصر الحالي وعصر الحملة الفرنسية.

أبطال مسلسل “سره الباتع”

ويقوم ببطولته أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبدالجليل، صلاح عبد لله، هالة صدقي، أحمد عبدالعزيز أحمد وفيق، منه فضالي، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفي درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري، محمد الصاوي، ميسرة، وغيرهم من النجوم.

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