الأربعاء 22 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التضامن» اليوم.. إنقاذ طفل بلا مأوى وعرض مسرحى لمكافحة الإدمان بالجامعات

نيفين القباج
نيفين القباج

أجرت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم، عددا من الأنشطة نستعرضها في التقرير التالي:-

«التضامن» تنقذ طفلًا يعاني من ضمور بالمخ ووالده يرفض رعايته

قام فريق التدخل السريع التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، بالتعامل مع شكوى تم تداولها على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن طفل من ذوي الإعاقة يدعى (س.و) يبلغ من العمر 17 عامًا يعاني من تأخر في النمو، وضمور بالمخ ونوبات صرع متكررة.. والأب متزوج بأخرى ولا يرغب في وجود الطفل معه.

وأكدت الوزارة أنه تم إيداع الطفل بإحدى دور ذوي الإعاقة المناسبة لحالته
https://www.dostor.org/4344398
وزيرة التضامن توجه بتكثيف الأنشطة لتوعية الشباب بالجامعات

وجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، باستمرار تكثيف الأنشطة التوعوية باستخدام أساليب إبداعية لتوعية الشباب وطلاب الجامعات من أضرار تعاطى المواد المخدرة؛ تزامنًا مع تنفيذ أكبر برنامج وقائي لحماية طلاب المدارس من الوقوع في براثن الإدمان من خلال مكون مرئي بفيديوهات توعوية تبرز مخاطر الإدمان.

وأوضح الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه جارٍ تنفيذ العديد من الأنشطة والبرامج التوعوية عن أضرار الإدمان من خلال "بيوت التطوع" التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان فى العديد من الجامعات المصرية.
https://www.dostor.org/4344611
«بالفن نقدر نغير».. عرض مسرحي لـ«مكافحة الإدمان» بالجامعات

نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عرضا مسرحيا تحت عنوان "sale" بالجامعات المصرية لتوعية الطلاب بأضرار تعاطي المواد المخدرة وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن المخدرات من كونها تساعد على تنشيط الذاكرة ونسيان الهموم وغيرها من المعتقدات الخاطئة.

https://www.dostor.org/4344601

البرامج التوعوية الإدمان والتعاطي التضامن الاجتماعي الانشطة التوعوية التعليم والطلاب الجامعات المصرية التواصل الاجتماعي اجتماع

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وائل لطفي

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