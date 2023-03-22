الأربعاء 22 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إقبال كبير على مساجد وساحات مطروح لأداء أول صلاة تراويح (صور)

مساجد وساحات مطروح
مساجد وساحات مطروح لأداء أول صلاة تراويح

شهدت مدينة مرسى مطروح، اليوم الأربعاء، إقبالًا كبيرًا من المواطنين على المساجد والساحات لأداء أول صلاة تراويح وسط حالة من الفرحة بقدوم شهر رمضان الكريم.

وقال الشيخ حسن عبدالبصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، لـ"الدستور"، إنه تم الاستعداد داخل جميع مساجد مطروح التي بها أئمة لإقامة صلاة التراويح، وذلك بناء على توجيهات وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة واللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وأوضح أنه تم تعقيم وتطهير جميع مساجد مطروح قبل 20 يومًا وذلك استعدادًا لاستقبال شهر رمضان الكريم، مشيرًا إلى أنه تم افتتاح مسجد رياض الصالحين بمدينة سيوة ومسجد المصطفى بمدينة مرسى مطروح، وسيتم افتتاح بعد غدٍ مسجد صلاح الدين في سيدي عبدالرحمن.

مساجد وساحات مطروح لأداء أول صلاة تراويح
مساجد وساحات مطروح لأداء أول صلاة تراويح
مساجد وساحات مطروح لأداء أول صلاة تراويح
مساجد وساحات مطروح لأداء أول صلاة تراويح
مساجد وساحات مطروح لأداء أول صلاة تراويح
مساجد وساحات مطروح لأداء أول صلاة تراويح
مساجد وساحات مطروح لأداء أول صلاة تراويح
مساجد وساحات مطروح لأداء أول صلاة تراويح
مساجد وساحات مطروح لأداء أول صلاة تراويح
مساجد وساحات مطروح لأداء أول صلاة تراويح
مساجد وساحات مطروح لأداء أول صلاة تراويح
مساجد وساحات مطروح لأداء أول صلاة تراويح
IMG-20230322-WA0172
IMG-20230322-WA0172
IMG-20230322-WA0171
IMG-20230322-WA0171
IMG-20230322-WA0168
IMG-20230322-WA0168
اداء صلاة التراويح استقبال شهر رمضان الكريم الدكتور محمد مختار جمعة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح صلاة التراويح محافظ مطروح مدينه مرسي مطروح مساجد مطروح

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