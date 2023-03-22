إقبال كبير على مساجد وساحات مطروح لأداء أول صلاة تراويح (صور)

شهدت مدينة مرسى مطروح، اليوم الأربعاء، إقبالًا كبيرًا من المواطنين على المساجد والساحات لأداء أول صلاة تراويح وسط حالة من الفرحة بقدوم شهر رمضان الكريم.

وقال الشيخ حسن عبدالبصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، لـ"الدستور"، إنه تم الاستعداد داخل جميع مساجد مطروح التي بها أئمة لإقامة صلاة التراويح، وذلك بناء على توجيهات وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة واللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وأوضح أنه تم تعقيم وتطهير جميع مساجد مطروح قبل 20 يومًا وذلك استعدادًا لاستقبال شهر رمضان الكريم، مشيرًا إلى أنه تم افتتاح مسجد رياض الصالحين بمدينة سيوة ومسجد المصطفى بمدينة مرسى مطروح، وسيتم افتتاح بعد غدٍ مسجد صلاح الدين في سيدي عبدالرحمن.

مساجد وساحات مطروح لأداء أول صلاة تراويح

مساجد وساحات مطروح لأداء أول صلاة تراويح

مساجد وساحات مطروح لأداء أول صلاة تراويح

مساجد وساحات مطروح لأداء أول صلاة تراويح

مساجد وساحات مطروح لأداء أول صلاة تراويح

مساجد وساحات مطروح لأداء أول صلاة تراويح

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