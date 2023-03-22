اتحاد عمال مصر يهنئ الرئيس السيسي وشعب مصر بمناسبة رمضان

هنأ المجلس التنفيذي للاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الرئيس عبدالفتاح السيسي، وشعب مصر العظيم، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يعيده على مصر والأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات.

وقال جبران: “يطيب لى أن أرسل بخالص التهنئة القلبية بحلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله عليكم وعلى مصرنا الحبيبة وسائر شعوب الأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات”.

وأضاف في نص التهنئة: “سر على بركة الله، وبتأييد الشعب فى طريق النمو والتنميه والتطور، لتحقق آمال وطموحات الشعب المصرى العظيم ، والله ولى التوفيق.. حفظكم الله ووفقكم إلى مافيه الخير والتقدم لمصرنا الحبيبة كما هنأ المجلس التتفيذى للاتحاد العام لنقابات العمال والعاملين بالنقابات العمالية وفروع الاتحاد العام لعمال مصر وجميع العاملين بمحافظات الجمهورية بحلول شهر رمضان الكريم”.