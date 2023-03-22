الأوقاف: مسجد عمرو بن العاص جاهز لاستقبال أول صلوات التراويح في رمضان

كشف الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، تفاصيل استعداد مسجد عمرو بن العاص لاستقبال المصلين من أجل أداء صلاة أول تراويح في شهر رمضان المبارك 2023.

سعة المسجد الداخلية تصل إلى 13 ألف متر

وقال “عبدالعزيز”، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، إنه تم تطوير مسجد عمرو بن العاص بما يتناسب مع العمارة الإسلامية القديمة، مؤكدًا أن سعته الداخلية تصل إلى 13 ألف متر.

وأضاف رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أنه تم وضع خطة مبكرة لاستقبال شهر رمضان الكريم؛ من خلال تأدية كبار القُراء للصوات مثل الطبيب أحمد نعينع؛ الذي يؤدي أول صلاة تراويح، اليوم، من مسجد الحُسين.

وأوضح الدكتور هشام عبدالعزيز، أنه سيكون هناك مشايخ من كبار القراء؛ لأداء صلاة التراويح بمسجد سيدنا الحُسين، كما سيكون هناك مشايخ من كبار علماء الأوقاف والأزهر؛ لتقديم دروس دينية للمصلين، إلى جانب وجود واعظات للسيدات، أيضًا.