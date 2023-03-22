بريطانيا تفتح تحقيقًا بمزاعم عمليات قتل غير قانونية لجيشها فى أفغانستان

أعلنت بريطانيا، اليوم الأربعاء، عن فتح تحقيق بمزاعم عمليات قتل غير قانونية لجيشها في أفغانستان.

وبحسب صحيفة واشنطن بوست، فقد بدأ قاضٍ رفيع المستوى تحقيقًا مستقلًا يوم الأربعاء للتحقيق فيما إذا كانت الشرطة العسكرية البريطانية تتستر أو لم تحقق بشكل صحيح في مزاعم القتل غير المشروع على أيدي القوات المسلحة البريطانية في أفغانستان في الفترة من 2010 إلى 2013.

وأمرت الحكومة البريطانية بالتحقيق بعد أن قدم المحامون طعونًا قانونية نيابة عن عائلات ثمانية أفغان زُعم أنهم قتلوا على أيدي القوات البريطانية الخاصة خلال مداهمات ليلية في عامي 2011 و2012.



التحقيقات كافية أم لا

وقال القاضي تشارلز هادون كيف أن فريقه "سيصل إلى عمق" ما إذا كانت التحقيقات التي أجرتها الشرطة العسكرية الملكية كافية.

ومن الواضح أنه من المهم إحالة أي شخص يخالف القانون إلى السلطات المختصة للتحقيق معه. وبالمثل، فإن أولئك الذين لم يرتكبوا أي خطأ يجب أن يرفعوا عن حقهم سحابة الشك، حيث إن هذا أمر بالغ الأهمية، سواء بالنسبة لسمعة القوات المسلحة والبلد.

كما سيراجع التحقيق في حادثتين منفصلتين ما إذا كانت الوفيات "تشكل جزءًا من نمط أوسع من عمليات القتل خارج نطاق القضاء على يد القوات المسلحة البريطانية في أفغانستان في ذلك الوقت".