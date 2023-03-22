الأربعاء 22 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«حياة كريمة» توفر التدريب والدعم المالي لأصحاب الصناعات اليدوية بقرية «شما» بالمنوفية

حياة كريمة
حياة كريمة

الكثير من الخدمات وفرتها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لسكان قرى الريف المصري بجميع محافظات الجمهورية، حيث عملت على تطوير وإحلال البنية التحتية، وترميم المنازل المتهالكة وإدخال المياه النظيفة والغاز الطبيعي لها، إلى جانب تطوير الوحدات الصحية وعلاج جميع المرضي بالمجان، واهتمت المبادرة بالصناعات اليدوية، حيث قامت بتوفير الأدوات والخامات المستخدمة في الصناعة، إلى جانب توفير القروض المالية للصناع، وذلك الارتقاء بالصناعات اليدوية المصرية.

وفرت التدريب والدعم المالى للارتقاء بالمنتج

«ناصر محمد»،يبلغ من العمر 30 عامًا يعيش بقرية شما بمركز أشمون في محافظة المنوفية، يعمل في صناعة الديكورات منذ سنوات، ويمتلك 3 ورش يعمل بها نحو 100 شاب، جميعهم  بحاجة إلى تدريب مكثف ليتمكنوا من محاكاة التطوير في السوق المصري، وهذا كان غير متاح داخل القرية، مما تسبب في خسارة الكثير من المال، وتمني أن يجد أحد يوفر له التدريب للعاملين معه، وبيم ليلة وضحاها أتت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ووفرت له مطالبة من خلال تنظيم الدورات التدريبية للعاملين. 

وقال «ناصر» لـ«الدستور» إن مبادرة «حياة كريمة» ستسهم في حدوث نهضة كبيرة، بما تحققه من تغير في البنية التحتية والخدمات بالقرى، معتبرًا أن دعم المبادرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من شأنه أن يُغير جوهر مصر بأكملها، حيث أن تدريب العاملين في الصناعات والحرف الوطنية، الذي تقدمه «حياة كريمة» يعد أحد أهم الإسهامات في مجال الارتقاء بالمنتج الوطني. 

وأضاف المبادرة تساعد أصحاب الحرف والصناعات المصرية، سواء عبر تقديم الدعم المادي الذي يتمثل في قروض المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، أو توفير التدريب والخبرات التي يفتقر إليها الشباب الراغبون في الالتحاق بالحرف، علاوة على المشورة الإدارية والمالية والقانونية، مختتم بتوجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تلك المبادرة التي تهتم بتطوير الصناعة اليدوية المصرية. 

المبادرة حياة كريمه قرى بالصناعات اليدوية الادوات المستخدمة الصناعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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