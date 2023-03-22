الأربعاء 22 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بني سويف يشهد جلسة تدريب على «محاكاة المجلس التنفيذي»

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، فعاليات التدريب على تنفيذ محاكاة لعقد جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة لتدريب شباب مبادرتي المجلس الاستشاري وتأهيل وتمكين "التطوعية " على طرق وأساليب إدارة المناصب الإدارية والقيادية وكيفية وضع خطط مستقبلية لحل أهم المشكلات التي يعاني منها المجتمع ومشاركة الجهات المسئولة بتلك الحلول والعمل على تطبيقها بما هو متاح لها.

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حضر الجلسة الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، وبلال حبش نائب المحافظ، اللواء حازم عزت السكرتير العام، واللواء سامي علام  السكرتير العام المساعد، ورؤساء الوحدات المحلية ووكلاء الوزارات ومديري عموم عدد من الإدارات التنفيذية.

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حيث تم عقد جلسة محاكاة افتراضية للمجلس التنفيذي، بمشاركة شباب المجلس الاستشاري وتأهيل وتمكين ، الذين قاموا بمحاكاة عملية  لطبيعة العمل التنفيذي بالجهاز الإداري للدولة، ومراحل اتخاذ القرارات المناسبة حيال الطلبات التي يتم عرضها على المجلس التنفيذي للمحافظة وطريقة العرض، من خلال استعراض عدد من الطلبات التي تم مناقشتها.

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وتابع محافظ بني سويف مجريات الجلسة التى ترأسها مناقشا الشباب الذي قام بمحاكاة لقيادة تنفيذية كل فيما يخصه مشيدا بالمستوى الذي ظهر به الشباب، الذين أثبتوا عمليا دراستهم لكل الطلبات المقدمة، مثنيا على تعاون قيادات وأعضاء المجلس التنفيذي مع الشباب مما انعكس على مستوى وأداء مجموعة الشباب المشارك في الجلسة، موجها الشكر لفريق عمل المحافظة الذي أشرف على تنفيذ الجلسة على مدار 3 أيام متواصلة.

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شهدت الجلسة حضور كل من لمياء العربي مدير إدارة المجالس واللجان والمؤتمرات بالمحافظة المشرف على التدريب، وشريف حنفي قائم بأعمال الأمين العام للمجلس الاستشاري، وأحمد سعد الأمين العام المساعد للمجلس، وآية اللبان الأمين المساعد لمبادرة تأهيل وتمكين، وفريق العمل المهندسة لمياء جبر، المهندسة مها مراد، ومحمد محمود، وأشرف الزناتي، المهندس أحمد رياض.

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الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف المجلس الاستشاري بني سويف تأهيل وتمكين رؤساء الوحدات المحلية

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وائل لطفي

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