الأربعاء 22 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 12 شخصًا فى انقلاب ميكروباص بطريق القاهرة ـ أسيوط الصحراوي

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص

استقبلت مستشفى الفيوم العام، منذ قليل، 12 شخصا مُصابا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، بدائرة محافظة الفيوم.

وتلقى مرفق إسعاف محافظة الفيوم، بلاغ يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص، على طريق أسيوط الغربي، بعد كمين الروس، وإصابة 12 شخصا أثناء عودتهم من عملهم بالقاهرة إلى مسقط رأسهم بمحافظة بني سويف  لتناول سحور أول أيام شهر رمضان رفقة أسرهم، وذلك بسبب السرعة الزائدة، وعلى الفور تم الدفع بعدة سيارات إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم وعمل الأشعة والفحوصات اللازمة لهم.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

سحور أول أيام شهر رمضان اصابة 12 شخص ا حادث انقلاب ميكروباص الفيوم

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