عادات الواحات .. «المحشى والكبسة والشلولو» أجمل أكلات مائدة رمضان

عادات واحاتية في كل بيت من محافظة الوادي الجديد وخاصة في شهر رمضان المبارك والأعياد والمناسبات السعيدة وهي تواجد بعض الأصناف والمأكولات التي لا يمكن الإستغناء عنها على المائدة الواحاتية أهمها المحشي والكبسة، حيث يتمتع أهالي محافظة الوادي الجديد، ذات الطابع الواحاتي، بأكلات مختلفة وأطعمة لها مذاق مميز عن باقي محافظات مصر.

قالت أماني فرج أحد الأمهات بمحافظة الوادي الجديد للدستور إن مائدة الإفطار في شهر رمضان لا تخلوا من الأكلات المعروفة والتي تربينا عليها منذ الصغر مثل المحشي والممبار والكبسة والعصيدة والمريسة وغيرها من الأكلات التي تحتوي على بعض العناصر التي تمد الجسم بالطاقة والحيوية والرغبة بالشبع.

وأضافت أماني أن أكلة المحشي نداوم عليها طوال السنة ولا تقتصر على استخدام ورق العنب فقط ففي غير موسمه نستخدم أوراق بديله عن أوراق العنب والكرنب على سبيل المثال يتم إستخدام ورق اللفت وورق الخس بديلا عنه، أما عن الكبسة فتصنع من الأرز البسمتي والصلصة وتضاف إليه اللحوم و الفراخ وتمزج جيدا وتقدم ساخنة على مائدة الإفطار خلال شهر رمضان.

وأوضحت أماني أن طريقة عمل الممبار الواحاتي بعد غسله وتنظيفه جيدا من الدهون وحشوه بالأرز والكبدة الممزوجة بالصلصة بعد تتبيلهم جيدا ويسلق ويحمر ويقدم ساخنا في صينية وقت خروجه من الفرن وقت الإفطار مباشرة وتعتبر من أجمل الأكلات الواحاتية التي يداوم عليها الكبار والصغار.

أما المريسة والعصيدة والباردية فهي أكلات واحاتية قديمة تصنع لتقديمها في السحور فقط لتمد الجسم بالطاقة والحيوية والشبع حتى ميعاد الإفطار بالإضافة إلي الفول المدمس والبيض والزبادي وتصنع المريسه من البلح والتمور أما الباردية فتصنع من الجبن القديم أو جبن المش وتقدم باردة.



ومن أجمل الأكلات الواحاتية التي تكثر في مركز باريس وهي "الشلولو" والتي توارثها أهل باريس عن أجدادنا منذ زمن بعيد، وأصبحت من أشهر الأطعمة الموجودة في مركز باريس، لما تتمتع به من مذاق خاص، فهي عبارة عن ملوخية خضراء، لكن من أراضي أهالي باريس ، والتي تعرف بأنها تختلف عن أي ملوخية موجودة في أي مكان آخر، بسبب طعمها الفريد من نوعه.

ويطلقون عليها في مركز الخارجة بأسم "المستعجلة" كونها تطبخ في 3 دقائق فقط وهي تختلف في طريقة عملها عن أكلة «الشلولو» التي يشتهر بها أهالي مركز باريس، وهي عبارة عن ملوخية يجرى طهيها دون اشعال النار عليها ، إذ تعتمد على الماء البارد والملوخية الجافة إلى جانب الثوم والطماطم والخل والملح والكزبرة والليمون، ويعشقها أهالي مركز الخارجة في وقت السحور أو رحلات السفاري