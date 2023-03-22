محافظ الإسماعيلية ومشيرة خطاب يلتقيان رؤساء اتحادات الطلاب

عقد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان لقاءً مفتوحًا، صباح اليوم، بمقر ديوان عام المحافظة مع اتحاد طلاب جامعة قناة السويس واتحاد طلاب مدارس المحافظة، وذلك استكمالًا لزيارة رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان والوفد المرافق لها لمحافظة الإسماعيلية.

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية والأستاذ الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس واللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة وأحمد موسى الرائد العام لاتحاد طلاب الجمهورية وأعضاء مجلس النواب لمحافظة الإسماعيلية، النائبة آمال رزق الله والنائبة الدكتورة رضوى جعفر والنائب سامي سليم، ومحمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية والمهندس أحمد المصري رئيس مجلس أمناء بالمحافظة.

وخلال اللقاء، أشارت خطاب إلى عقد مثل هذه اللقاءات بهدف التوعية والتعزيز لحقوق الإنسان بين شباب الجامعات والمدارس المختلفة وإنفاذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مضيفة أنه سيتم اختيار سفراء لحقوق الإنسان من بين شباب الجامعات لما يمثله من قوة فاعلة وركيزة في المجتمع مؤكدة على ضرورة عقد لقاءات لمناقشة مبادئ وقضايا حقوق وواجبات الإنسان من أجل زيادة الوعي والثقافة.

ومن جانبه، أكد بشارة خلال اللقاء عن اعتزازه بطلبة وطالبات جامعة قناة السويس ومدارس المحافظة لوعيهم وثقافتهم خاصة في مجال حقوق الإنسان متمنيًا لهم مزيد من النجاح والتفوق.

كما أعرب مندور عن تقديره لدور المجلس القومي لحقوق الإنسان منذ نشأته وحتى الآن برئاسة السفيرة مشيرة خطاب.

وخلال اللقاء تم إجراء نقاش وحوار مفتوح بين طلاب الجامعة والمدارس حول الإعلان الدولي لحقوق الإنسان والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وماهي الحقوق والواجبات التي يجب عليهم معرفتها وتعلمها ليكونوا مثالًا يُحتذى به داخل مجتمعهم ويساهموا في بناء المجتمع.

وفي نهاية اللقاء، حرص طلاب جامعة قناة السويس ومدارس محافظة الإسماعيلية على التقاط الصور التذكارية مع محافظ الإسماعيلية ورئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان.