الأربعاء 22 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

شكرى يهنئ وزراء الخارجية العرب والأمين العام للجامعة العربية بحلول شهر رمضان

سامح شكري
سامح شكري

قال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي مدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إن سامح شكرى وزير الخارجية أجرى اتصالات هاتفية مع السادة وزراء الخارجية العرب وأحمد أبوالغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، للتهنئة بحلول شهر رمضان المبارك.

وأعرب وزير الخارجية، خلال الاتصالات، مع أشقائه عن خالص التمنيات بأن تنعم الشعوب العربية والإسلامية بالخير والاستقرار والرخاء، وأن يعم الشهر الفضيل ببركاته على جميع الدول العربية، ويعزز المولى عز وجل من تضامنها مع بعضها البعض.

الخارجية وزير الخارجية سامح شكري جامعة الدول المتحدث الرسمي

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل يمد «منتدى الشباب» يده لـ«أمانى إبراهيم»؟

الأكثر قراءة

مواعيد قبض معاشات أبريل 2023 بالزيادة الجديدة وساعات العمل في رمضان

محافظ سوهاج: 16 منفذًا لـ«أهلًا رمضان» توفر السلع بأسعار مخفضة للمواطنين

وزير السياحة والآثار يُصدر قرارًا باعتماد اشتراطات ومعايير تقييم الفنادق البيئية

شكرى يهنئ وزراء الخارجية العرب والأمين العام للجامعة العربية بحلول شهر رمضان

علاء عز: تحقيق الحياد التنافسى سيعمل على جذب استثمارات محلية وأجنبية

خلاف على ثمن الجبنة.. المؤبد لـ «بقال» قتل شابًا في الدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. القس صفوت البياضى

تحت ثلاثة تضطرب الأرض.. وأربعة لا تستطيع احتمالها

جلال حمام

وادى السيليكون.. تميمة الحظ الأمريكية

محاسن السنوسي

الأحزاب المصرية.. وبداية الطريق إلى المواطن

محمد رفعت

فلتُكرم مصر «حلمى بكر»

جمال زايدة

تدهور الجماعة الثقافية

ماجد حبته

زيارة صداقة وتعاون.. وسلام

إسراء شوقي

أمى.. أمانى وسكنى ومسكنى

جمال رشدي

الطفل شنودة ودموع الوطن

صور

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلى استهدف محيط مدينة حلب

وزيرة إسرائيلية: مستوطنات غزة جزء من أرضنا وسنعود إليها

واشنطن: تشريع الكنسيت بشأن المستوطنات «خطوة استفزازية»