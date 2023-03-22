شكرى يهنئ وزراء الخارجية العرب والأمين العام للجامعة العربية بحلول شهر رمضان

قال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي مدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إن سامح شكرى وزير الخارجية أجرى اتصالات هاتفية مع السادة وزراء الخارجية العرب وأحمد أبوالغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، للتهنئة بحلول شهر رمضان المبارك.

وأعرب وزير الخارجية، خلال الاتصالات، مع أشقائه عن خالص التمنيات بأن تنعم الشعوب العربية والإسلامية بالخير والاستقرار والرخاء، وأن يعم الشهر الفضيل ببركاته على جميع الدول العربية، ويعزز المولى عز وجل من تضامنها مع بعضها البعض.