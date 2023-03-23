كيف تحرص على صيام صحي وآمن في رمضان؟

يواجه أصحاب الأمراض المزمنة بعض الصعوبات خلال فترة الصيام وخاصةً مرضى القلب والسكر والضغط.

وفي إطار حرص وزارة الصحة والسكان على أصحاب الأمراض المزمنة، وجهت رسالة عاجلة لأصحاب الأمراض المزمنة قبل شهر رمضان الكريم؛ إذ قالت في تقرير رسمي لها: «على أصحاب الأمراض المزمنة زيارة طبيبكم الخاص قبل صيام شهر رمضان للاطمئنان على صحتكم ومعرفة مواعيد الأدوية المناسبة مع الصيام».

كما أكدت وزارة الصحة والسكان على ضرورة استشارة الطبيب وعمل الفحوصات اللازمة حتى لا يتعرض مرضى السكر والقلب والضغط لأية مضاعفات صحية.

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلى مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن أصحاب الأمراض المزمنة والعلاج بشكل مجاني دون تحمل المواطن أي أعباء مالية، مؤكدا أن المبادرة تعمل في جميع الوحدات الصحية من الثامنة صباحا وحتى الثانية ظهرا عدا يوم الجمعة، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة.

نصائح الصيام لأصحاب الأمراض المزمنة

وعن بعض النصائح الطبية التي يجب أن يحرص عليها الجميع ولاسيما أصحاب الأمراض المزمنة، يقول الدكتور عبد الرحمن خيري، أستاذ الحالات الحرجة بمستشفى الشروق، لـ "الدستور" أنه يجب الاعتدال في تناول الطعام خلال هذا الشهر خاصةً في وقت الإفطار.

وأوضح خيري أن الصيام له فوائد عديدة للجميع حتى اصحاب امراض القلب والسكر والضغط، ولكن في حال اتباع نظام غذائي جيد والتنوع في الطعام، وعد الاكثار او الشره في تناول الافطار او السحور.

وأكد خيري على أهمية متابعة الطبيب في حال حدوث أي أعراض أو مضاعفات خلال فترة الصيام، موضحا أهمية التبكير في الإفطار وتأخير السحور اقتداء بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.

وأشار أستاذ الحالات الحرجة إلى أنه يفضل أن يبدأ الناس إفطارهم على التمر وذلك نظرا لمدى فوائد التمر في ضبط نسب السكر في الدم في زمن قياسي وايضا التنوع في الطعام خلال السحور.

وعن فوائد الصيام يقول أستاذ الحالات الحرجة أنه أثبتت الدراسات العلمية أن الصيام له دور كبير في دعم الصحة النفسية والجسدية، كما يساعد الصيام في تحسين حركه الجهاز الهضمي ويساعد في التخلص من الدهون ويعمل الصيام علي اعاده ضبط للجسد سنويا لبدايه سنه صحيه وهذه احدي معجزات الله.

ومن جانبه، يقول الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه على أصحاب الأمراض المزمنة كالسكر والضغط والفشل الكلوي وغيرهم ضرورة زيارة الطبيب قبل شهر رمضان لمعرفة إمكانية الصيام من عدمه من خلال الفحوصات الطبية.

يذكر أن الصيام يستغرق ما يقرب من 12 ساعة علي مدار 30 يوم طوال شهر رمضان ، وذلك بالطبع له تأثير علي مرضي القلب والسكري بنوعيه والضغط أيضا ، بالإضافة الي الحوامل والرضاعة الطبيعية ، فبتالي هناك نظام غذائي متبع لذوي الامراض المزمنة ، لكي يستطيعون التواصل علي الصيام .