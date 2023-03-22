الأربعاء 22 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

جلسة استماع بالكونجرس حول مصير المساعدات لأوكرانيا

كونجرس
كونجرس

تعقد لجنة الشؤون الخارجية في الكونجرس الأمريكي جلسة استماع حول مصير المساعدات لأوكرانيا، في ظل وجود مطالبات من أعضاء الكونجرس للرئيس الأمريكي جو بايدن، بنقل طائرات "إف- 16" إلى أوكرانيا.

وقد نقلت صحيفة "بوليتيكو" تبرير الأعضاء لطلبهم بأن الطائرات ضرورية لحماية مجال كييف الجوي، خاصة مع تجدد العمليات الهجومية لروسيا والتكثيف المتوقع للعمليات العسكرية واسعة النطاق.

وأكّد سيناتور أمريكي لوكالة «فرانس برس»، قبيل سفره إلى ميونخ؛ لحضور أكبر مؤتمر أمني عالمي، أنّ الولايات المتّحدة ستستمرّ في تقديم مساعدات ضخمة لأوكرانيا على الرّغم من معارضة قسم من الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب. 

عضو كونجرس أمريكا تعليق جلسة استماع أوكرانيا جو بايدين

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