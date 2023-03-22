جلسة استماع بالكونجرس حول مصير المساعدات لأوكرانيا

تعقد لجنة الشؤون الخارجية في الكونجرس الأمريكي جلسة استماع حول مصير المساعدات لأوكرانيا، في ظل وجود مطالبات من أعضاء الكونجرس للرئيس الأمريكي جو بايدن، بنقل طائرات "إف- 16" إلى أوكرانيا.

وقد نقلت صحيفة "بوليتيكو" تبرير الأعضاء لطلبهم بأن الطائرات ضرورية لحماية مجال كييف الجوي، خاصة مع تجدد العمليات الهجومية لروسيا والتكثيف المتوقع للعمليات العسكرية واسعة النطاق.

وأكّد سيناتور أمريكي لوكالة «فرانس برس»، قبيل سفره إلى ميونخ؛ لحضور أكبر مؤتمر أمني عالمي، أنّ الولايات المتّحدة ستستمرّ في تقديم مساعدات ضخمة لأوكرانيا على الرّغم من معارضة قسم من الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب.