خلاف على ثمن الجبنة.. المؤبد لـ «بقال» قتل شابًا في الدقهلية

قضت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة 7 بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، بمعاقبة صاحب محل “بقالة” بمدينة الكردي بالسجن المؤبد لاتهامه بقتل شاب، وذلك بعد نشوب خلاف بين نجل عم المجني عليه والمتهم على ثمن الجبنة، وبعدما ذهب المجني عليه لمعاتبته طعنه صاحب المحل بسكين، ما تسبب في مصرعه، وأحيل المتهم إلى المحكمة بتهمة القتل العمد من غير سبق إصرار ولا ترصد، بعدما سدد له ضربة واحدة استقرت بيسار صدره أدت لوفاته.

صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي علي قاسم، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار ‏وائل ‏صفوت ‏يوسف، والمستشار محيي الدين محمد الكناني، والمستشار محمد أحمد شعبان، وأمانة ‏سر ‏ أحمد كمال وشعبان شمس في القضية ‏رقم 19260 لسنة 2021 جنايات قسم الكردي، والمقيدة برقم 2254 لسنة 2021 كلي شمال المنصورة.

وأحال المستشار حسام الدين مصطفى معجوز، المحامي العام لنيابة شمال الدقهلية، المتهم ويُدعى «محمد ح. م.»، 28 عامًا، صاحب محل بقالة ومقيم في الكردي بمحافظة الدقهلية، إلي محكمة جنايات المنصورة.

وتبين من التحقيقات أن في يوم 9 ديسمبر 2021، بدائرة قسم الكردي، قتل المجني عليه محمد محمد عبدالحميد علي، عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد، إذ أنه وعلى أثر مشادة كلامية نشبت فيما بينه وبين المجني عليه قام بالتعدي عليه بالضرب، بأن استلّ سلاحًا أبيض «مطواة» مباغتًا إياه بها، مسددًا له به ضربة واحدة استقرت بيسار صدره، قاصدًا من ذلك إزهاق روحه، ومحدثًا ما قد حلّ به من إصابات والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته فنال بذلك مقصده على النحو المبين بالتحقيقات.

مشادة كلامية انتهت بمقتل المجني عليه

وبحسب تحقيقات النيابة العامة، وبسؤال “علي الحسيني علي، 19 عامًا، بائع منتجات ألبان”، قال إنه حال توجهه لشراء بعض من منتجاته نشبت مشادة فيما بينه وبين المتهم، والتي على أثرها انصرف عنه خائر النفس، وحال ذلك تقابل مع المجني عليه ساردًا على مسامعه ما أتاه المتهم، فما كان من المجني عليه سوى أن اصطحبه إلى محل المتهم لإلقاء اللوم على الأخير، فنشبت مشاجرة فيما بينهما، فقام المتهم على أثرها بالتعدي على المجني عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض، مسددًا له ضربة واحدة استقرت بيسار صدره محدثًا ما قد حلّ به من إصابات، والتي على أثرها سقط المجني عليه أرضًا مضرجًا بدمائه، وتوفي متأثرا بها.