الأربعاء 22 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نائب محافظ البحيرة تستقبل نائب القنصل السعودي بالإسكندرية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبلت اليوم الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، توفيق الجهنى نائب قنصل عام المملكة العربية السعودية بالإسكندرية، وتركى السلمان مدير مكتب سعادة القنصل.

وفى بداية اللقاء رحبت بلبع بنائب القنصل على أرض محافظة البحيرة وقدمت له التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، مؤكدة على عمق العلاقات التى تربط مصر بالمملكة العربية السعودية والتعاون المشترك والمتبادل بين البلدين في جميع المجالات، مؤكده أننا بلد واحد وشعب واحد وتربطنا علاقات تاريخية وطيدة. 

كما أشادت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بالجهود الكبيرة التى تقوم بها المملكة العربية السعودية تحت قيادة الملك سلمان آل سعود.

 ومن جانبه أعرب توفيق الجهنى نائب قنصل عام المملكة العربية السعودية بالإسكندرية  عن سعادته لزيارة محافظة البحيرة وبحفاوة الاستقبال وحسن الضيافة، مشيرا الى أن مصر تسير بشكل كبير فى ركاب التنمية والبناء وإقامة المشروعات القومية الهامة فى ضوء القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مؤكدا أن البحيرة تسير على نفس النمط وتمتلك مقومات استثمارية كثيرة وعظيمة.

وقام توفيق الجهنى نائب قنصل عام المملكة العربية السعودية بالإسكندرية بتقديم هدية جلالة خادم الحرمين الشريفين لمحافظة البحيرة وهى عبارة عن 130 كرتونة مصاحف كبيرة ومتوسطة وكتب تفسير بإجمالى عدد 4200 مصحف وكتاب.

ووجهت  الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة الشكر والتقدير لجلالة الملك على هديته العظيمة التى قام توفيق الجهنى نائب قنصل عام المملكة العربية السعودية بالإسكندرية بتقديمها لمحافظة البحيرة مؤكدة على عمق العلاقات بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية.

 وعقب انتهاء اللقاء قامت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بتقديم الشكر والتقدير لنائب  قنصل عام المملكة العربية السعودية بالإسكندرية على تشريفه لمحافظة البحيرة وتقديم تلك الهدية.

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