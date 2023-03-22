وزير الزراعة واستصلاح الأراضى يلتقى رئيس الاتحاد التعاونى الزراعى

انتهت اجتماعات جلسة انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد التعاوني الزراعي المركزي بتاريخ 21/3/2023 وتشكيل مجلس إدارة جديد للاتحاد التعاوني الزراعي المركزي وكذلك تشكيل هيئة مكتب الاتحاد برئاسة ممدوح حمادة.

والتقى ممدوح حمادة رئيس الاتحاد مع وزير الزراعة السيد القصير، بحضور المهندس وليد السعدني رئيس الجمعية العامة لمنتجي القطن بمكتب معاليه بالوزارة وتقدم له بخالص الشكر وعميق التقدير على اهتمامه المتواصل بالفلاح، سواء بتوفير مستلزمات الإنتاج، تسويق المنتجات الزراعية، زيادة الصادرات الزراعية، حماية الأرض الزراعية من التعديات من أجل زيادة الإنتاج وتوفير الغذاء للمواطنين تحت قيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد ممدوح حمادة تعاون الاتحاد مع وزارة الزراعة في دعم التسويق الزراعي من خلال الزراعة التعاقدية للمحاصيل الاستراتيجية ، كما تمت مناقشة كيفية إعداد منظومة متكاملة لتسويق القطن هذا إلى جانب الزيادة في مشروعات إنتاج اللحوم، وكذلك إعداد مشروع لتعديل مواد قانون التعاون الزراعي الذي سيعطي دفعة قوية للتعاونيات للمشاركة الفعالة في دعم الاقتصاد المصري.

كما هنأ وزير الزراعة مجلس إدارة الاتحاد بتشكيله الجديد، وكذلك هيئة المكتب متمنيًا لهم التوفيق وزيادة الإنتاج، وتفعيل قانون الزراعة التعاقدية، والعمل على زيادة الثروة الحيوانية وتصنيع الألبان.