الأربعاء 22 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

البورصة تعلن نهاية حق وموعد توزيع كوبون «سماد مصر»

البورصة المصرية
البورصة المصرية

قالت البورصة المصرية إن نهاية الحق في التوزيع النقدي لشركة سماد مصر (ايجيفرت)، باغلاق جلسة يوم الاثنين الموافق 10 أبريل المقبل.

وأوضحت البورصة، في بيان الأربعاء، أنه تقرر توزيع كوبون سماد مصر رقم (13) بواقع 0.278125 جنيه للسهم الواحد وذلك اعتباراً من 13 أبريل المقبل.

يشار إلى أن سماد مصر (إيجيفرت) سجلت صافي ربح بلغ 6.7 مليون جنيه خلال 2022، مقابل أرباح بقيمة 1.96 مليون جنيه خلال 2021، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال العام الماضي إلى 264.72 مليون جنيه، مقابل 63.71 مليون جنيه في 2021.

على صعيد القوائم غير المجمعة، ارتفعت أرباح الشركة المستقلة إلى 7.52 مليون جنيه في 2022، مقابل 543.25 ألف جنيه أرباحاً خلال 2021.

كشفت القوائم المالية المجمعة لشركة سماد مصر (إيجيفرت)، عن التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 874.4%، على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم أنها سجلت صافي ربح بلغ 12.96 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 1.33 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وقفزت مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري لتسجل 134.84 مليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 46.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبشأن القوائم المالية المستقلة، ارتفعت أرباح الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري لتحقق 13.15 مليون جنيه، مقابل أرباح بقيمة 637.82 ألف جنيه خلال نفس الفترة من 2021.

وسجلت سماد مصر صافي ربح بلغ 1.11 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 723.76 ألف جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

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