الأربعاء 22 مارس 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

القابضة للمطارات والملاحة الجوية تنظم احتفالية عيد الأم

تكريم الامهات
تكريم الامهات

شهد المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية احتفالية عيد الأم بمقر الشركة القابضة، بحضور لفيف من قيادات الشركة والسيدات المكرمات.

بدأت الاحتفالية بتوزيع الورود على كل السيدات بالشركة القابضة وتقديم التهنئة لهم من قبل العلاقات العامة، ثم ألقى المهندس محمد سعيد محروس كلمة أوضح فيها اعتزازه وتقديره لجميع الأمهات اللاتي ضربن أروع الأمثلة في الكفاح من أجل أبناءهن ليكونوا  نماذج مشرفة في المجتمع، مشيداً  بدور الأم ومكانتها والعطاء الكبير لها في رعاية أبنائها مع عدم تقصيرها في دورها تجاه عملها فالام هي الركيزة الأساسية لاستقرار الأسرة، كما قدم التهنئة لجميع الحضور بمناسبة شهر رمضان المبارك متمنياً ان يعود بكل خير علي الشركة القابضة وشركاتها التابعة.

وفي نهاية الاحتفال تم توزيع الهدايا التذكارية على الأمهات المكرمات من مختلف القطاعات وتقديم الشكر إليهم  وسط جو من البهجة، حيث عبرت الأمهات المكرمات عند سعادتهم  بهذا التقدير وهو ما يعكس إيمان الشركة بدورهن في المنزل والعمل.

وكانت قد  قامت الإدارة العامة لشئون البيئة والسلامة والصحة المهنية بالشركة القابضة للمطارات بتنظيم ندوة تثقيفية توعوية بعنوان "التعامل الأمثل مع كوارث الزلازل"، والتي تناولت عرض الجوانب المختلفة لظاهرة الزلازل مثل مفهومها وكيفية حدوثها ابرز واخطر الزلازل تاريخياً وشرح لأبعاد الزلازل التي وقعت في الفترة الأخيرة وموقع مصر من حزام الزلازل واستعدادات المطارات المصرية للتعامل مع خطر الزلازل والتصرف السليم حالة وقوع الزلزال.

ضمت قائمة المحاضرين بالندوة كل من الدكتور طلعت بهلول استشاري السلامة والصحة المهنية والدكتور عماد كمال مساعد رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، واللواء أحمد زقزوق مدير عام أمن الطيران المدني بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية  والكيميائي مصطفى الوشاحي مدير عام السلامة والصحة المهنية بشركة ميناء القاهرة الجوي.

تم عقد الندوة بمقر الشركة المصرية للمطارات بحضور اللواء خالد عبد السلام رئيس قطاع المطابقة والسلامة والصحة المهنية بالشركة، وعدد من القيادات والمختصين والعاملين بقطاع الطيران المدني، وقام بإدارة المحاضرات الدكتورة رهام الشبراوي مدير عام شئون البيئة والسلامة والصحة المهنية بالشركة القابضة للمطارات، وشارك في التنظيم فريق العلاقات العامة بالشركة القابضة للمطارات، وبالتنسيق مع الإدارة العامة للعلاقات العامة بالشركة المصرية للمطارات.

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عيد الأم القابضة للمطارات والملاحة الجوية القابضة للمطارات الامهات المكرمات شهر رمضان المبارك شهر رمضان

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