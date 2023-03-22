الأربعاء 22 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة أسيوط تبحث تفعيل التعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

أكد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، على حرص إدارة الجامعة على القيام بدورها المجتمعى فى مجالات ريادة الأعمال وتمكين الشباب، من خلال توفير برامج تدريبية ملائمة لهم تؤهلهم لسوق العمل وتطور من قدراتهم الشخصية وتكسبهم مهارات جديدة تهدف إلى خلق فرص عمل جديدة لهم وتلبي احتياجات سوق العمل المتجددة والمتزايدة.

جاء ذلك خلال ترأس لاجتماع من أجل تفعيل التعاون بين الجامعة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بحضور إيهاب عبد الحميد، رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات بأسيوط، ولفيف من عمداء ووكلاء الكليات ومديرى المراكز المختصة بالجامعة.

وصرح رئيس الجامعة أن الهدف من الاجتماع تنسيق الجهود بين الجانبين من أجل اكتشاف مهارات الطلاب وتنمية قدراتهم ونشر ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر وكذلك تأهيل خريجى وطلبة الجامعة على إقامة وإدارة مشروعاتهم بنجاح وتطوير المشروعات القائمة بالفعل، والتشجيع على تبني الأفكار الابتكارية والإبداعية لدى الشباب.

وأوضح رئيس الجامعة أن جدول أعمال الاجتماع شمل استعراض خطة العمل لتفعيل التعاون بين الجانبين وتحديد الأهداف المرجوة ومجالات العمل والأنشطة المستهدفة والطلاب والشباب المشاركين فى كل نشاط والجدول الزمني اللازم لكل نشاط وكيفية التعريف بها وتسويقها.

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احتياجات سوق العمل الجدول الزمني الصغيرة ومتناهية الصغر الدكتور أحمد المنشاوى المتوسطة والصغيرة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رئيس جامعة أسيوط عمداء ووكلاء الكليات

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وائل لطفي

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